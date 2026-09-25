이미지 크게보기 사진 = JTBC ‘이혼숙려캠프’

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‘이혼숙려캠프’ 24기 ‘남의편 부부’의 양육비 관련 갈등이 불거진 가운데 거짓말 탐지기 검사 결과가 나왔다.24일 방송된 JTBC ‘이혼숙려캠프’에서는 24기 ‘남의편 부부’의 거짓말 탐지기 검사와 최종 조정 과정이 그려졌다.앞서 방송에서 맞벌이인 이들 부부는 시어머니에게 아이를 맡겨왔다. 시어머니가 “요즘은 애 봐주면 400만 원은 준다더라”고 하자 남편은 250만 원 정도를 제시했고, 매달 이 금액을 지급해왔다.문제는 이 과정에서 아내와 충분한 상의가 없었다는 점이다. 남편이 정한 250만 원은 아내가 일해서 번 돈으로 마련되고 있었다. 송정호는 “우리 엄마고, 또 엄마니까 많이 드리고 싶어서”라며 “저금한다는 생각으로 250만 원씩 드리고 있다”고 밝혔다.평소 고부 갈등에서도 남편은 어머니의 손을 들어왔다. 아내에게는 “우리 엄마를 내가 계속 옆에서 지켜보고 내가 판단하는 사람인데, 당연히 네가 틀렸지”라는 취지의 말을 한 바 있다.그런데 거짓말 탐지 검사에서 “아내와 어머니 중 한 명을 선택해야 한다면 어머니를 선택할 것입니까?”라는 질문을 받자 “아니오”라고 답했고, 검사 결과는 ‘진실’이었다. 남편은 “앞으로 아내랑 같이 계속 살아야 하니까 아내를 선택했다”고 설명했다.이후 “아내의 돈이기 때문에 양육비가 아깝지 않은 것입니까?”라는 질문에도 “아니오”라고 답했다. 서장훈이 자신의 대리운전 수입으로 250만 원을 지급해야 한다면 어떻겠냐고 묻자 남편은 “그래도 아깝지는 않았을 것 같아요”라고 했지만, 이 답변은 ‘거짓’으로 판정됐다. 결국 아내는 예상했다는 표정을 지었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr