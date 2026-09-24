이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘이승기이’

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘이승기이’

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘이승기이’

배우 이승기가 최근 둘째 아들을 득남한 가운데 결혼 후 달라진 점을 털어놨다.24일 ‘이승기이’ 채널에는 첫 영상이 게재됐다.이날 이승기는 제작진과 함께 일과 육아를 병행하는 일상에 대한 얘기를 나눴다. 그는 “지금은 일과 육아, 딱 두 개다. 집에서는 육아 같이 하고 주말에는 아이들을 데리고 나간다”라며 근황을 전했다.제작진이 “31개월 딸이 걸을 수 있냐”고 묻자 이승기는 “걷는 건 예전부터 걸었다. 뛰는 것도 잘 뛰고 말도 잘 한다”라며 팔불출 면모를 보였다.운전 자체를 좋아한다며 “그냥 운전하는 시간이 너무 좋은 거야”라고 말했다. 특별히 정해둔 목적지는 없었다. 그는 “아무 데나 간다”면서도 장거리 운전은 하지 않는다고 했다. “멀리 가면 기름값도 많이 나오고 피곤하지 않냐”는 이유에서다.주유소를 고르는 기준도 결혼 후 바뀌었다. 이승기는 “옛날에는 무조건 가까운 데 가서 기름을 넣었다”며 결혼한 뒤에는 “그래도 좀 서치를 해보고 기름을 넣는다”고 설명했다.그러다 가격을 몇 차례 비교하면서 습관이 생겼다고. 그는 “한두 번 그렇게 하다 보니까 비싼 데서 기름을 진짜 안 넣게 된다”고 털어놨다.기름값을 두고 이야기를 나누던 이승기는 자신도 웃겼는지 “우리 지금 여기서 무슨 대화를 하고 있는 거지?”라고 되물었다. 이어 이런 소소한 이야기를 자연스럽게 나누는 것 역시 유튜브의 매력이라는 취지로 이야기했다.한편 이승기는 배우 이다인과 2023년 결혼했으며 1녀 1남을 두고 있다. 지난 7월 둘째 아들을 얻은 뒤 육아와 가수 활동을 이어가고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr