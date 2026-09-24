사진 = 차예련 인스타그램

사진 = 차예련 인스타그램

배우 차예련과 주상욱이 딸 주인아 양과 함께한 가족 화보를 공개했다.차예련은 최근 자신의 인스타그램에 "안녕하세요 주인아 예요🫧❤️🤍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 차예련은 회색 맨투맨 차림으로 주상욱과 딸 주인아를 함께 끌어안고 카메라를 바라보고 있다. 가운데 자리한 두 사람의 딸은 브라운 상의를 입고 주상욱의 목을 두 팔로 감싸 안았으며 주상욱은 얼굴을 가까이 댄 채 딸을 품에 안고 있다. 세 사람의 얼굴과 서로를 감싼 팔이 화면을 가득 채우고 선명한 붉은색 배경이 가족의 모습을 더욱 또렷하게 드러낸다.이어진 사진에서 차예련은 계단에 앉아 주상욱을 바라보며 환하게 웃고 있다. 브라운 니트에 짙은색 팬츠를 입은 차예련과 네이비 니트에 데님 셔츠를 겹쳐 입은 주상욱이 서로 마주 보는 모습이 담겼다. 주상욱은 한쪽 무릎을 세운 채 손을 턱 가까이에 올리고 미소 짓고 있으며 두 사람의 자연스러운 표정이 가까운 거리에서 포착됐다.이를 본 팬들은 "딸은 아빠 닮는다더니 엄마를 쏙 빼닮 모두 넘 예쁘네요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "얼굴형 엄마 닮아 더욱 귀엽고 예뻐요", "이 사진 너무 이쁘다", "너무 사랑스런 가족이에요" 등의 댓글을 달았다.한편 차예련은 지난 2017년 배우 주상욱과 결혼해 2018년 딸을 품에 안았다. 임신 중 25kg이 증가했지만 이후 약 10kg을 감량하며 꾸준한 관리를 이어오고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr