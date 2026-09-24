이미지 크게보기 사진 = 최화정 유튜브 채널

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방송인 최화정이 출산을 앞둔 지호 PD 부부를 위해 집들이 선물부터 식사까지 직접 챙겼다.24일 최화정의 유튜브 채널에 공개된 영상에서는 잠실 인근에 새집을 마련한 지호 PD 부부의 신혼생활이 소개됐다.최화정은 두 사람의 집들이에 초대받아 가락시장부터 들렀다. 출산을 앞둔 아내에게 먹일 음식을 마련하기 위해 꽃게와 전복, 새우 등을 직접 구입해 신혼집으로 향했다.부부가 새롭게 마련한 공간은 전용면적 18평의 빌라다. 매입에 들어간 비용은 5억7500만 원. 주변 아파트 시세가 17억 원에 달하는 가운데 부부는 입지 조건과 매매가와 전세가의 차이 등을 따져본 뒤 대출을 활용해 집을 구입했다.집을 마련하기까지는 아내의 오랜 탐색 과정도 있었다. 약 2년 동안 직접 매물을 살펴봤으며, 집을 정한 뒤에는 약 2500만 원을 추가로 들여 인테리어를 진행했다.최화정은 집들이 선물을 두고도 한참 고민한 것으로 전해졌다. 물건 대신 현금을 주기로 결정한 그는 “도저히 머리를 많이 굴려봤는데 괜히 (선물 샀다가 맘에 안 드는 것보다) 그냥 사고 싶은 거 사라고 준비했다”며 금일봉을 건넸다.뜻밖의 금액에 지호 PD는 “너무 많다”라며 스스로 입을 막으며 놀라워했고, 최화정은 “아냐 아니야”라고 답했다. 이를 지켜보던 제작진은 “가진 게 돈밖에 없다”고 농담을 던졌다.최화정은 이날 가져온 해산물로 직접 음식을 준비해 부부와 식사를 함께했다. 식사를 마친 뒤에는 “내가 66세인데 어디서 이렇게 와보겠냐. 이렇게 신혼집에 오니까 참 신선하다”며 신혼부부의 집들이에 참석한 소감을 밝혔다.한편 최화정이 거주하는 것으로 알려진 서울 성수동 아파트는 지난해 약 110억 원에 거래된 것으로 알려졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr