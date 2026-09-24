사진 = 김소현 인스타그램

사진 = 김소현 인스타그램

사진 = 김소현 인스타그램

사진 = 김소현 인스타그램

배우 김소현이 긴 생머리와 블랙 의상으로 깔끔한 비주얼을 선보였다.김소현은 최근 자신의 인스타그램에 "DGBeauty #DGDevotion #AD"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김소현은 검은색 스퀘어넥 의상을 입고 화장품 용기를 얼굴 가까이에 든 채 옆쪽을 바라보고 있다. 가슴 아래까지 길게 내려오는 검은 생머리를 단정하게 정돈했으며 은은하게 빛나는 핑크빛 입술과 또렷한 눈매가 가까이 담겼다.이어진 사진에서 김소현은 같은 블랙 의상을 입은 채 카메라를 정면으로 바라보며 살짝 미소 짓고 있다. 고급스러운 미소가 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 김소현은 상반신을 가까이 담은 모습으로 흰색 사각형 용기를 손에 들고 카메라를 바라보고 있다. 자연스럽게 내려온 앞머리와 촉촉한 핑크빛 입술까지 얼굴의 세부적인 모습도 또렷하게 담겼다.마지막 사진에서 김소현은 테이블 앞에 앉아 같은 흰색 용기를 어깨 가까이에 들어 보이고 있다. 테이블 위에는 금색과 흰색으로 구성된 여러 화장품 용기가 나란히 놓여 있으며 김소현은 카메라를 정면으로 바라본 채 긴 머리를 양쪽 어깨 아래로 곧게 늘어뜨렸다. 블랙 의상과 금색 장식이 들어간 제품들이 한 화면에 함께 담기며 앞선 사진들과 자연스럽게 이어진다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 1999년생인 김소현은 27세이며 아역배우로 데뷔해 많은 사랑을 받았다. 김소현은 오는 10월 방송 예정인 ENA 새 드라마 '연애박사'에 출연한다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr