사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 22기 옥순이 가을 분위기가 물씬 느껴지는 모습을 공개했다.22기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 광고글과 함께 "가을을 가득 담은 옷들은 입고 추석 연휴까지 앞두니 정말 여름이 끝났음이 느껴지네요ㅎㅎ 보고계신 모든 분들, 행복하고 즐거운 한가위 보내시길 바랍니다🙇‍♀️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 22기 옥순은 연두색 소파에 앉아 옆을 바라보며 미소 짓고 있다. 흰색 상의와 팬츠에 브라운 재킷을 걸쳤으며 목에는 길고 가느다란 흰색 천을 둘러 아래로 자연스럽게 늘어뜨렸다. 길게 땋아 한쪽 어깨 앞으로 내린 머리와 보라색 네일, 손가락의 반지까지 세세한 스타일링이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 22기 옥순은 같은 공간의 소파 앞에 앉아 두 손을 가지런히 모은 채 옆쪽으로 시선을 두고 있다. 브라운 재킷과 흰색 팬츠의 색상 대비가 선명하게 드러났다.또 다른 사진에서 22기 옥순은 짙은 회색 상의로 옷차림을 바꾸고 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 목 부분에 같은 색상의 긴 천이 자연스럽게 둘러져 있으며, 소매를 걷어 올린 채 흰색 옷을 두 손으로 들고 있다.마지막 사진에서 22기 옥순은 짙은 회색 상의 위에 밝은 베이지색 재킷을 걸치고 문 사이에 서서 카메라를 바라보고 있다. 큼직한 포켓이 달린 여유로운 재킷 아래로 짙은색 팬츠가 이어지며 양팔을 좌우로 벌린 자세와 살짝 미소 짓는 표정이 함께 담겼다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "옥순젤이뻐요", "너무 예뻐", " 이쁘셔요", "너무 이뻐서 기절", "제눈엔 진짜 연예인보다 더 이쁘세영" 등의 댓글을 달았다.한편 '나는솔로' 22기 옥순은 1989년생으로 37세다. 옥순은 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 경수와 연인으로 발전해 지난해 5월 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐다. 옥순은 아들을, 경수는 딸을 양육하고 있어 이들 부부는 네 가족으로 새로운 가정을 이뤘다. 특히 옥순은 과거 행정 공무원으로 일했으나 퇴사 후 인플루언서의 삶을 살고 있다. 경수는 옥순의 인플루언서 전향 이후 다니던 광고회사를 퇴사하고 새 보금자리를 찾은 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr