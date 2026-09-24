코미디언 김해준의 과거 쇼핑몰 피팅 모델 시절 모습이 공개됐다./사진=웹예능 '짠한형' 캡처

코미디언 김해준의 과거 쇼핑몰 피팅 모델 시절 모습이 공개됐다./사진=웹예능 '짠한형' 캡처

코미디언 김해준의 과거 쇼핑몰 피팅 모델 시절 모습이 공개됐다.지난 21일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 강유미, 김용명, 김해준, 나보람이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다. 정호철은 김해준에게 "개그맨 준비할 때 아르바이트를 많이 한 걸로 알고 있다. 피팅 모델도 했더라"고 과거 이력을 언급했다. 신동엽 역시 당시 사진을 본 뒤 "나도 봤는데 얼굴이…"라며 지금과 다른 모습에 놀라움을 나타냈다.사진 속 김해준은 현재보다 한층 마른 체형에 날렵한 턱선을 자랑했다. 지금과는 다른 분위기의 비주얼이 눈길을 끌었다. 김해준은 당시 피팅 모델로 활동하게 된 계기에 대해 "수염이 많이 나는 편이다. 그때는 키 큰 사람이 쇼핑몰을 하는 게 아니라 키 작은 사람을 겨냥한 쇼핑몰이 뜨던 때였다"고 설명했다.김해준은 "그때 운동을 해서 섹시한 느낌이 있었다. 계속 운동해서 얄상한데 잔근육이 있었다"며 촬영 제안을 받아 '마이노'라는 활동명으로 피팅 모델 일을 시작했다고 회상했다. '마이노'라는 이름에 얽힌 이야기도 공개했다. 그는 "본명이 민호다. '코미디빅리그'에 들어가면서 이름을 바꿨다"며 "일산 작명소에서 30만원으로 해결했다. 이름을 바꾸고 잘됐다"고 말했다.과거 사진을 본 정호철이 "마이노 때 사진을 보면 성형 의혹이 있다"고 말하자 김해준은 직접 해명에 나섰다. 김해준은 "치아 교정을 했다. 확실히 그 효과가 있긴 하다"고 인정했다. 그러면서 "다른 곳은 손을 대도 의미가 없다. 객관화가 돼 있다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr