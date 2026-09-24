“엄마 김치임?” 발언한 김지민, 명예훼손 피소에도 그저 밝은 근황

'하트시그널4' 출연자 김지민이 여러 논란과 법적 분쟁 속에서도 밝은 근황을 공개했다.김지민은 최근 자신의 SNS를 통해 일상이 담긴 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 김지민은 한 식당에서 식사를 즐기고 있다. 민소매 상의에 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 음식을 손에 들고 카메라를 바라보며 환하게 미소 짓는 모습이다. 연이은 구설과 법적 분쟁 속에서도 여유로운 일상을 보내는 모습이 눈길을 끈다.김지민은 지난 6월 비공개 SNS 게시물이 외부로 유출되면서 한 차례 논란의 중심에 섰다. 당시 유포된 게시물에는 정치적 견해를 담은 글과 어머니와 나눈 메신저 대화 등이 포함됐다. 특히 어머니가 김지민의 연애와 데이트 비용에 관해 이야기하자 김지민이 "엄마 김치임?"이라는 표현을 사용한 사실이 알려지며 비판을 받았다.최근에는 배우 출신 인플루언서 유혜원과의 법적 분쟁에도 휘말렸다. 유혜원 측은 지난 8월 김지민을 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 서울 강남경찰서에 고소했다고 밝혔다. 유혜원 측은 김지민의 SNS에 올라온 사생활 관련 내용의 작성 및 유포 경위와 사실관계 등을 수사를 통해 확인하겠다는 입장이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr