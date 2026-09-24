사진 = 신슬기 인스타그램

사진 = 신슬기 인스타그램

사진 = 신슬기 인스타그램

사진 = 신슬기 인스타그램

배우 신슬기가 거리에서 자연스러운 가을 스타일을 선보였다.신슬기는 최근 자신의 인스타그램에 "🍂🍁🍃🌳"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 신슬기는 붉은 벽돌 벽에 기대 휴대전화를 바라보고 있다. 검은색 뿔테 안경을 착용하고 머리를 뒤로 묶었으며, 흰색 미니 원피스 위에 밝은 회색 아우터를 걸쳐 가벼운 레이어드 스타일을 연출했다. 검은색 스타킹에 짙은 갈색 롱부츠를 신고 커다란 검은색 숄더백을 멘 모습까지 전신으로 담겼다.이어진 사진에서 신슬기는 벽돌 벽 아래에 쪼그려 앉아 두 손으로 휴대전화를 들여다보고 있다. 아우터의 소매를 걷어 올린 모습과 단정하게 묶은 헤어스타일이 옆모습에서 또렷하게 드러난다.또 다른 사진에서 신슬기는 검은색 문과 각종 스티커가 붙은 벽 앞에 옆으로 서서 고개를 돌려 카메라를 바라보고 있다. 허리 부분이 조여진 밝은색 아우터 아래로 흰색 의상의 레이스 밑단이 살짝 드러나고 검은색 안경과 뒤로 묶은 머리가 얼굴선을 깔끔하게 보여준다.마지막 사진에서 신슬기는 회색 니트 비니와 짙은색 뿔테 안경을 착용한 채 컵을 들고 카메라를 바라보고 있다. 푸른색 집업 상의를 입고 긴 머리를 양쪽으로 자연스럽게 내려뜨렸으며 얼굴을 가까이 담은 구도 속 신슬기의 또렷한 이목구비가 눈길을 끈다.이를 본 팬들은 "너무 귀여워요", "사랑스럽다", "너무 예뻐", "화이팅", "순수함이 너무 예쁘세요", "언니 오늘도너무이뻐요" 등의 댓글을 달았다.한편 1998년생인 신슬기는 28세로 서울 강남구 신사역에 있는 대형 성형외과 원장의 딸인 것으로 알려졌다. 해당 성형외과 매매가는 1000억원으로 알려져 있다. 서울대학교 피아노 전공인 신슬기는 넷플릭스 '솔로지옥2'에 출연해 외모로 주목을 받았고 반전 학력으로 인기를 끌었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr