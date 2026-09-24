사진 = 뷔 인스타그램

사진 = 뷔 인스타그램

사진 = 뷔 인스타그램

방탄소년단(BTS) 뷔가 서로 다른 스타일의 근황 사진을 공개했다.뷔는 최근 자신의 인스타그램에 "즐추"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 뷔는 짙은 나무색 벽을 배경으로 베이지색 모자를 깊게 눌러쓴 채 카메라 앞에 서 있다. 선명한 오렌지색 상의에 회색 이너를 받쳐 입었으며 어깨를 가로지르는 파란색 스트랩이 강한 색상 대비를 이룬다. 모자 챙 아래로 눈매가 살짝 가려진 가운데 입가에 옅은 미소를 띤 모습이 가까이 담겼다.이어진 사진에서 뷔는 흰색 민소매 상의를 입고 한쪽 눈을 감은 채 카메라를 바라보고 있다. 흐트러진 검은 머리카락이 이마 위로 자연스럽게 내려와 있으며 한 손에는 작은 물건을 입 가까이 가져간 모습이다. 귀걸이와 목을 두른 가느다란 빨간색 끈도 함께 드러난다.마지막 사진에서 뷔는 흰색 마스크를 착용하고 얼굴을 화면 가득 가까이 담았다. 이마 위로 몇 가닥 내려온 검은 머리 사이로 두 눈이 또렷하게 보이며 카메라를 정면으로 바라보는 모습이 담겼다. 목 부분에는 빨간색 끈이 다시 보이고 화면 아래쪽으로 카키색 계열의 겉옷이 살짝 드러난다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr