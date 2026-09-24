사진 = 황신혜 인스타그램

사진 = 황신혜 인스타그램

사진 = 황신혜 인스타그램

사진 = 황신혜 인스타그램

배우 황신혜가 야외에서 감각적인 데일리룩을 선보였다.황신혜는 최근 자신의 인스타그램에 "❤️추석연휴시작..행복한추석보내세요❤️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 황신혜는 유리창 앞 벤치에 앉아 한 손에 음료를 든 채 옆쪽을 바라보고 있다. 검은색 버킷햇과 선글라스를 착용하고 흰색 레이스 칼라가 돋보이는 회색 니트를 입었으며 검은색 쇼츠와 흰색 양말에 작은 장식이 촘촘하게 들어간 검은색 메리제인 슈즈를 매치했다. 다리를 교차한 자연스러운 포즈와 길게 늘어뜨린 헤어스타일도 함께 눈길을 끈다.이어진 사진에서 황신혜는 벤치 앞에 서서 음료를 내려다보고 있다. 쇼츠 밑단을 따라 섬세한 검은색 레이스가 이어지며, 흰색 칼라와 양말이 어두운 색상의 모자와 슈즈 사이에서 선명한 포인트를 더한다. 목에는 금색 체인 목걸이를 착용해 가까이 담긴 스타일링에 디테일을 더했다.또 다른 사진에서 황신혜는 양손을 쇼츠 주머니에 넣은 채 고개를 아래로 숙이고 있다. 넉넉하게 떨어지는 회색 니트와 레이스 장식의 검은색 쇼츠가 자연스럽게 이어지고 버킷햇 아래로 드러난 긴 머리와 선글라스가 전체 차림과 어우러진다.마지막 사진에서 황신혜는 다시 벤치에 앉아 한쪽 다리를 다른 쪽 무릎 위로 올린 채 옆 테이블에 음료를 내려놓고 있다. 황신혜의 손에 착용한 반지와 노란색 방석이 깔린 벤치까지 화면에 담겼다.이를 본 팬들은 "느좋느좋", "오늘은 소녀소녀하시네요", "너무 예뻐", "언니 옷차림을 보니 정말 예쁜 가을", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "행복하게 보내세요" 등의 댓글을 달았다.앞서 황신혜는 SBS '신발벗고 돌싱포맨'에서 황신혜는 "딸이 '엄마 지금도 너무 예쁘니 연애 좀 하라'고 한다"며 "내가 연애하는 게 딸 마음도 편하다고 하더라 그래서 자기가 주변에 내 남자친구 감을 알아보고 다닌다"고 전했다. 그러나 황신혜는 "아무리 마음에 드는 사람이 나타나도 결혼은 절대 안 한다"며 "동거는 해도 결혼은 안 한다"고 밝혔다.한편 1963년생으로 63세인 황신혜는 탄탄한 복근과 166cm, 48kg의 균형 잡힌 몸매를 유지한 미녀 배우로 유명하다. 또 황신혜는 배우이자 모델과 화가로 활동 중인 딸 이진과 함께 패션과 예술 영역에서 활발한 행보를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr