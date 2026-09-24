사진 = 김윤혜 인스타그램

사진 = 김윤혜 인스타그램

사진 = 김윤혜 인스타그램

배우 김윤혜가 전시 작품을 바라보는 자연스러운 모습을 공개했다.김윤혜는 최근 자신의 인스타그램에 "🍁🫶🏻해피 추석🫶🏻🍁"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김윤혜는 어두운 네이비 컬러의 상의를 입고 전시된 작품 앞에 서서 옆쪽을 바라보고 있다. 길게 내려오는 검은색 웨이브 헤어가 어깨 아래까지 자연스럽게 이어지며, 두 손에는 휴대전화를 들고 작품 사이에 선 모습이 담겼다.이어진 사진에서 김윤혜는 팔짱을 낀 채 검은색과 금빛이 어우러진 작품을 바라보고 있다. 밝은색 데님 팬츠를 매치하고 한쪽 팔에는 검은색 가방을 걸쳤으며 길게 늘어뜨린 머리와 옆모습이 함께 담겨 자연스러운 스타일을 보여준다.마지막 사진에서 김윤혜는 같은 자리에서 작품을 향해 시선을 둔 채 서 있다. 옆얼굴과 길게 흐르는 웨이브 헤어가 선명하게 드러나고 네이비 상의와 밝은색 데님 팬츠의 간결한 차림이 흰색 전시 벽면과 대비를 이룬다.이를 본 팬들은 "언니 이뻐요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "행복한 추석 보내시고 맛난것도 많이 드세요", "관람하시는 모습이 예뻐요" 등의 댓글을 달았다.한편 1991년생인 김윤혜는 35세로 비연예인과 결혼했다. 김윤혜는 tvN '정년이', SBS '나의 완벽한 비서' 등에서 선과 악을 자유자재로 오가는 '천의 얼굴' 면모를 보여주며 뛰어난 연기력을 인정받았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr