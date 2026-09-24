사진 = 곽튜브 인스타그램

여행 크리에이터 곽튜브가 아들과 함께 찍은 200일 기념 사진을 공개했다.곽튜브는 최근 자신의 인스타그램에 "우리 아들녀석 200일 기념 셀프사진 즐거운 추석 행복한 연휴 되세요!!"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 곽튜브는 연한 하늘색 스트라이프 셔츠와 짙은 청바지를 입고 의자에 앉아 아들을 품에 안고 있다. 카메라를 바라보며 입을 벌린 채 환하게 웃고 있으며, 양팔로 아이의 몸을 안정적으로 감싸 안은 모습이 사진 중앙에 담겼다.곽튜브의 아들은 파란색 모자를 뒤로 쓰고 스트라이프 패턴의 옷을 입은 채 아빠의 무릎 위에 앉아 있으며 한쪽 손을 입 가까이에 댄 모습과 맨발로 뻗은 두 다리까지 함께 포착됐다. 붕어빵 처럼 닮은 부자의 모습이 미소를 자아낸다.이를 본 팬들은 "추석 잘 보내세요", "늘 응원합니다", "애기 이쁘다", "화이팅", "진짜 귀엽네요", "즐추 보내세욤" 등의 댓글을 달았다.한편 곽튜브는 지난해 5살 연하의 공무원과 결혼해 올해 3월 아들을 품에 안았다. 이후 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 아빠가 된 일상을 공개했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr