조현, 주사 맞고 2개월째 피부 함몰됐다…푹 들어간 지방에 ‘모기’ 소환

그룹 베리굿 출신 조현이 피부 시술 후 남은 흔적을 공개했다.조현은 최근 자신의 SNS에 이마를 가까이에서 촬영한 사진을 게재했다. 사진 속 조현은 이마 한쪽을 노란색 선으로 표시하며 “여드름 주사 조심! 두 달째 함몰 상태라 슬픔”이라고 털어놨다.이어 “돌아와줘…… 내 지방아! 모기가 물어줬으면”이라고 덧붙이며 속상한 마음을 유쾌하게 표현했다. 공개된 사진에서는 조현이 표시한 부위가 주변 피부에 비해 살짝 들어가 보이는 모습이다.조현이 언급한 여드름 주사는 염증성 여드름 등에 사용하는 병변 내 주사를 가리키는 것으로 보인다. 주사 성분이나 농도, 주입 깊이 등에 따라 드물게 피부 위축이나 함몰이 나타날 수 있으며 회복까지 시간이 걸리는 경우도 있다.특히 조현은 두 달째 해당 흔적이 이어지고 있다고 직접 밝혀 눈길을 끌었다. 피부 고민을 솔직하게 공개하면서도 “내 지방아 돌아와줘”라는 재치 있는 표현으로 근황을 전했다.한편 조현은 2016년 그룹 베리굿 멤버로 합류해 가수로 활동했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr