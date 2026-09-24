'1월 결혼' 백진희, 캐나다서 신혼 생활한다…"새로운 나라서 살아야" ('지니이즈백')

백진희가 결혼 후 캐나다 살이를 준비 중이라고 밝혔다./사진='지니이즈백'

배우 백진희가 결혼과 함께 시작될 새로운 삶에 대한 생각을 고백했다.백진희는 지난 23일 자신의 유튜브 채널 '지니이즈백'에서 구독자 1만 명 달성 기념 Q&A를 진행했다.영상에서 백진희는 앞으로 도전하고 싶은 일이 있느냐는 질문에 "내 삶은 늘 도전의 연속이다"라고 입을 열었다. 이어 "결혼이라는 큰 도전이 남았고 새로운 나라에 가서 살아야 하기 때문에 그것도 내게 큰 도전이 될 것 같다"며 결혼 후 캐나다로 거처를 옮기게 되는 현실을 언급했다. 그러면서 "도전을 하면서 살아가야 하는 현실이 기다리고 있어 해보고 싶은 도전은 딱히 없다"고 털어놨다.자신의 성격에 대한 이야기도 말했다. 가장 마음에 드는 점으로 책임감을 꼽으며 "뭔가를 시작하면 꾸준히 할 수 있는 선에서 최선을 다한다"고 자평했다. 고치고 싶은 점으로는 지나친 몰입 성향을 들며 "하나를 너무 깊게 파고드는 편이다. 예전보다 덜하지만 완전히 없어지진 않는다"고 말했다. 탐나는 능력으로는 언어 능력을 지목하며 "필터 없이 모국어처럼 언어가 나오는 게 부럽다"고 밝혔다.백진희는 내년 1월 23일 캐나다에 거주하는 비연예인 직장인과 결혼식을 올린다. 두 사람은 백진희가 캐나다 어학연수 시절 인연을 맺어 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr