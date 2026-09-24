배우 김소연이 편안한 차림으로 자연스러운 모습을 공개했다.
김소연은 최근 자신의 인스타그램에 "🌸🩶"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 김소연은 회색 브이넥 니트 안에 연한 핑크색 상의를 받쳐 입고 벽을 등진 채 카메라를 바라보고 있다. 머리는 자연스럽게 올려 묶고 얼굴 옆으로 잔머리를 내려 단정하게 연출했으며 양손으로 휴대전화를 들고 있는 모습과 또렷한 눈매가 가까운 거리에서 담겼다. 이어진 사진에서 김소연은 같은 자리에서 몸을 옆으로 돌린 채 정면이 아닌 옆쪽을 바라보고 있다. 넉넉한 실루엣의 회색 니트 소매 사이로 핑크색 상의가 살짝 드러나고 자연스럽게 묶어 올린 헤어스타일과 옆얼굴이 한층 선명하게 보인다. 손에는 휴대전화를 그대로 든 채 벽 가까이에 서 있는 편안한 모습도 눈길을 끈다.
이를 본 팬들은 "여신소연누나", "여전한 미모", "너무 예뻐", "공주처럼 보입니다", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.
한편 1980년생으로 46세인 김소연은 1994년 SBS 드라마 '공룡선생'으로 대중 앞에 등장했다. 2017년 6월 배우 이상우와 결혼했으며 2021년 SBS 드라마 '펜트하우스'를 통해 생애 첫 연기대상을 거머쥐었다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
김소연은 최근 자신의 인스타그램에 "🌸🩶"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 김소연은 회색 브이넥 니트 안에 연한 핑크색 상의를 받쳐 입고 벽을 등진 채 카메라를 바라보고 있다. 머리는 자연스럽게 올려 묶고 얼굴 옆으로 잔머리를 내려 단정하게 연출했으며 양손으로 휴대전화를 들고 있는 모습과 또렷한 눈매가 가까운 거리에서 담겼다. 이어진 사진에서 김소연은 같은 자리에서 몸을 옆으로 돌린 채 정면이 아닌 옆쪽을 바라보고 있다. 넉넉한 실루엣의 회색 니트 소매 사이로 핑크색 상의가 살짝 드러나고 자연스럽게 묶어 올린 헤어스타일과 옆얼굴이 한층 선명하게 보인다. 손에는 휴대전화를 그대로 든 채 벽 가까이에 서 있는 편안한 모습도 눈길을 끈다.
이를 본 팬들은 "여신소연누나", "여전한 미모", "너무 예뻐", "공주처럼 보입니다", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.
한편 1980년생으로 46세인 김소연은 1994년 SBS 드라마 '공룡선생'으로 대중 앞에 등장했다. 2017년 6월 배우 이상우와 결혼했으며 2021년 SBS 드라마 '펜트하우스'를 통해 생애 첫 연기대상을 거머쥐었다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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