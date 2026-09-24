사진 = 김소연 인스타그램

사진 = 김소연 인스타그램

배우 김소연이 편안한 차림으로 자연스러운 모습을 공개했다.김소연은 최근 자신의 인스타그램에 "🌸🩶"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김소연은 회색 브이넥 니트 안에 연한 핑크색 상의를 받쳐 입고 벽을 등진 채 카메라를 바라보고 있다. 머리는 자연스럽게 올려 묶고 얼굴 옆으로 잔머리를 내려 단정하게 연출했으며 양손으로 휴대전화를 들고 있는 모습과 또렷한 눈매가 가까운 거리에서 담겼다.이어진 사진에서 김소연은 같은 자리에서 몸을 옆으로 돌린 채 정면이 아닌 옆쪽을 바라보고 있다. 넉넉한 실루엣의 회색 니트 소매 사이로 핑크색 상의가 살짝 드러나고 자연스럽게 묶어 올린 헤어스타일과 옆얼굴이 한층 선명하게 보인다. 손에는 휴대전화를 그대로 든 채 벽 가까이에 서 있는 편안한 모습도 눈길을 끈다.이를 본 팬들은 "여신소연누나", "여전한 미모", "너무 예뻐", "공주처럼 보입니다", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 1980년생으로 46세인 김소연은 1994년 SBS 드라마 '공룡선생'으로 대중 앞에 등장했다. 2017년 6월 배우 이상우와 결혼했으며 2021년 SBS 드라마 '펜트하우스'를 통해 생애 첫 연기대상을 거머쥐었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr