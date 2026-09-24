'나솔' 28기 옥순, 임산부 아닌 것 같은 슬림한 몸매…배가 하나도 안 나왔네

사진 = 28기 옥순 인스타그램

사진 = 28기 옥순 인스타그램

사진 = 28기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 28기 옥순이 정숙, 영자와 함께한 일상을 공개했다.28기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "배불뚝이 수다쟁이 옥순이예쁘다 예쁘다 해주는 언니들ㅋㅋㅋㅋㅋ🤍맛있는 거 먹고 사진 찍고 수다 떨고 동탄에서 야무지게 놀다 갑니댜🫶🏻실컷 놀다 오라고 딸래미 하교 맡아준 남편 땡큐😚💕"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 28기 옥순은 화이트 외벽의 카페 앞에서 양손으로 볼을 감싸고 환하게 웃고 있다. 네이비 컬러의 캡에 블랙 티셔츠와 쇼츠를 입고 아이보리 재킷을 걸쳤으며 무릎 아래까지 올라오는 블랙 부츠와 커다란 블랙 가방을 매치한 모습이 전신으로 담겼다.이어진 사진에서 28기 옥순은 한 손을 모자 위에 올린 채 카메라를 바라보며 미소 짓고 있다. 길게 내려오는 검은 머리와 짧은 하의, 롱부츠가 자연스럽게 이어지며 앞선 사진과 같은 스타일링을 다른 포즈로 보여줬다.또 다른 사진에서 28기 옥순은 화이트 원피스를 입은 28기 정숙과 나란히 서서 손가락으로 브이 포즈를 취하고 있다. 28기 정숙은 한 손에 분홍색 휴대전화를 든 채 미소 짓고 있으며 두 사람의 전신 모습과 가게 앞 거리가 함께 담겼다.이어 공개된 사진에서 28기 옥순은 실내 거울 앞에서 휴대전화로 셀카를 찍고 있다. 아이보리 재킷을 벗고 블랙 티셔츠 차림으로 한 손을 머리 뒤에 올렸으며, 모자 아래로 길게 늘어진 머리와 미소 짓는 얼굴이 커다란 초록색 잎 사이로 비친다.마지막 사진에서 28기 옥순은 28기 정숙, 28기 영자와 테이블에 둘러앉아 카메라를 바라보고 있다. 28기 옥순은 네이비 모자를 쓴 채 브이와 손인사를 번갈아 하고 있으며 화이트 의상의 28기 정숙도 손을 들어 인사하거나 브이 포즈를 취했다. 갈색 민소매 상의를 입은 28기 영자가 카메라 가까이에서 셀카를 찍고 있다.이를 본 팬들은 "이게 어찌 만삭이냐구요", "너무 이쁘잖아용", "너무 예뻐", "진짜 임산부로 1도 안보여요", "누나이쁘세용", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다. 특히 28기 정숙과 영자의 "임산부 맞냐구!! 배도 안보여", "와 진짜 임산부 배만 나왔어"라는 멘트가 눈길을 끈다.한편 28기 옥순은 1991년생으로 35세이며 1989년생인 영호와 재혼에 성공했다. 28기 옥순은 자신이 운영하는 유튜브 채널 '홍아림'에서는 '중대 발표합니다'라는 영상을 통해 28기 영호와 딸과 함께 임신 테스트기 및 초음파 사진을 공개하며 안정기에 접어들어 기쁜 소식을 전한다고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr