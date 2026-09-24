래퍼 도끼(DOK2)가 연인 이하이의 생일을 축하하며 과감한 애정행각이 담긴 사진을 공개했다.
도끼는 23일 자신의 SNS에 이하이의 생일을 축하하는 글과 함께 사진과 영상을 게재했다. 생일을 맞은 이하이를 위해 직접 만든 음악도 선보였다.
그는 "오늘 내 사랑 미인 돌고래 하이에게 바치는 생일 축하 기념 유 아 마 하이 YouTube에 무료 공개"라며 "HAPPY BORN DAY 2 MY LADY. 태어나줘서 고마워요 엄청 사랑. 모두 하이 생일 축하해주세여"라고 적었다. 공개된 사진에는 화관을 쓰고 웃는 이하이의 모습, 두 사람이 전신 거울 앞에 나란히 선 모습 등이 담겼다. 특히 이하이가 도끼의 볼에 입맞춤하는 사진이 눈길을 끌었다. 두 사람은 주변에 사람들이 있는 자리에서도 거리낌 없이 애정을 표현했다.
오랫동안 음악 작업을 함께하며 인연을 이어온 두 사람은 2022년부터 교제를 시작한 것으로 알려졌다. 현재는 공동 레이블 에잇오에잇하이레코딩스(808 HI RECORDINGS)를 설립해 음악 활동도 함께하고 있다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
도끼는 23일 자신의 SNS에 이하이의 생일을 축하하는 글과 함께 사진과 영상을 게재했다. 생일을 맞은 이하이를 위해 직접 만든 음악도 선보였다.
그는 "오늘 내 사랑 미인 돌고래 하이에게 바치는 생일 축하 기념 유 아 마 하이 YouTube에 무료 공개"라며 "HAPPY BORN DAY 2 MY LADY. 태어나줘서 고마워요 엄청 사랑. 모두 하이 생일 축하해주세여"라고 적었다. 공개된 사진에는 화관을 쓰고 웃는 이하이의 모습, 두 사람이 전신 거울 앞에 나란히 선 모습 등이 담겼다. 특히 이하이가 도끼의 볼에 입맞춤하는 사진이 눈길을 끌었다. 두 사람은 주변에 사람들이 있는 자리에서도 거리낌 없이 애정을 표현했다.
오랫동안 음악 작업을 함께하며 인연을 이어온 두 사람은 2022년부터 교제를 시작한 것으로 알려졌다. 현재는 공동 레이블 에잇오에잇하이레코딩스(808 HI RECORDINGS)를 설립해 음악 활동도 함께하고 있다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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