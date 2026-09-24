도끼, 이하이가 공개 열애 중이다. / 사진=도끼 SNS

도끼가 이하이의 생일을 축하했다. / 사진=도끼 SNS

래퍼 도끼(DOK2)가 연인 이하이의 생일을 축하하며 과감한 애정행각이 담긴 사진을 공개했다.도끼는 23일 자신의 SNS에 이하이의 생일을 축하하는 글과 함께 사진과 영상을 게재했다. 생일을 맞은 이하이를 위해 직접 만든 음악도 선보였다.그는 "오늘 내 사랑 미인 돌고래 하이에게 바치는 생일 축하 기념 유 아 마 하이 YouTube에 무료 공개"라며 "HAPPY BORN DAY 2 MY LADY. 태어나줘서 고마워요 엄청 사랑. 모두 하이 생일 축하해주세여"라고 적었다.공개된 사진에는 화관을 쓰고 웃는 이하이의 모습, 두 사람이 전신 거울 앞에 나란히 선 모습 등이 담겼다. 특히 이하이가 도끼의 볼에 입맞춤하는 사진이 눈길을 끌었다. 두 사람은 주변에 사람들이 있는 자리에서도 거리낌 없이 애정을 표현했다.오랫동안 음악 작업을 함께하며 인연을 이어온 두 사람은 2022년부터 교제를 시작한 것으로 알려졌다. 현재는 공동 레이블 에잇오에잇하이레코딩스(808 HI RECORDINGS)를 설립해 음악 활동도 함께하고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr