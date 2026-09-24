그룹 CIX 출신 현석이 팀 해체 이후 배우로 전향한 과정과 황민현과의 연기 호흡에 관해 이야기했다./사진제공=매니지먼트 런

그룹 CIX 출신 현석이 팀 해체 이후 배우로 전향한 과정과 황민현과의 연기 호흡에 관해 이야기했다./사진제공=매니지먼트 런

그룹 CIX 출신 현석이 팀 해체 이후 배우로 전향한 과정과 황민현과의 연기 호흡에 관해 이야기했다./사진제공=매니지먼트 런

그룹 CIX 출신 현석이 팀 해체 이후 배우로 전향한 과정과 황민현과의 연기 호흡에 관해 이야기했다. 차기작 '스터디그룹2'를 통해 새로운 모습을 보여주겠다는 자신감도 내비쳤다.최근 서울 중구 청파로 텐아시아 사옥에서 현석을 만났다. CIX 해체 이후 본격적으로 배우의 길에 들어선 그는 새로운 소속사를 선택한 배경부터 차기작 촬영 후일까지 솔직하게 털어놨다.현석이 배우로 방향을 잡았을 때 CIX 멤버들은 크게 놀라지 않았다고 했다. 그는 "멤버들 중 내가 웹드라마 같은 작품을 가장 많이 찍었다. '최애의 사원'을 촬영하면서 연기에 대한 욕심도 커졌다"고 말했다. 이어 "형들은 내가 배우를 한다고 했을 때 '그러겠구나' 하는 반응이었다. 오히려 형들이 다른 길을 간다고 했을 때 내가 놀랐다"고 떠올렸다.C9엔터테인먼트와의 전속계약을 마친 현석은 지난 6월 매니지먼트 런에 새 둥지를 틀었다. 여러 선택지를 두고 고민했지만, 현재 소속사와의 첫 만남에서 확신을 얻었다고 했다. 현석은 "처음 만난 날부터 나의 장점과 앞으로의 계획을 굉장히 자세하게 이야기해 주셨다"며 "미팅을 하고 바로 이 회사로 가야겠다는 마음이 들었다"고 말했다. 당시 현석은 팀 해체와 계약 만료를 거치며 자신감이 많이 떨어진 상태였다. 앞으로의 길을 고민하던 중 여러 회사에서 미팅 제안을 받았고, 이를 계기로 다시 용기를 얻었다.현석은 "그때 자존감이 많이 낮아져 있었다. 감사하게도 여러 회사에서 만나고 싶다는 연락을 주셨다"며 "'나 계속해도 되겠구나. 지난 7년이 헛되지 않았구나'라는 마음이 들었다"고 털어놨다. 이어 "그런 과정을 겪으면서 배우로 전향할 결심을 굳혔다"고 덧붙였다.연기를 선택하지 않았다면 입대했을 것이라고도 했다. 그는 "배우를 하지 않았다면 바로 군대에 갔을 것 같다"며 "군 복무를 하면서 머릿속을 정리하고 앞으로 무엇을 할지 계획을 세운 뒤 여러 일을 해봤을 것 같다"고 말했다.새 출발에 나선 현석의 차기작은 티빙 '스터디그룹2'다. 그는 이번 작품에서 황민현과 연기 호흡을 맞췄다. 두 사람 사이에는 흥미로운 연결고리도 있다. 현석은 CIX로 데뷔해 배진영과 한 팀에서 활동했고, 배진영은 CIX 합류 전 워너원 멤버로 황민현과 함께 활동했다. 이후 CIX가 해체하고 현석이 배우로 전향하면서 이번에는 황민현과 한 작품에서 만나게 됐다.현석은 황민현과의 첫 만남을 떠올리며 "민현이 형은 TV로 봐도 잘생겼는데 실물을 보고 깜짝 놀랐다. 정말 잘생겼더라"고 치켜세웠다. 이어 "감정 연기도 잘하고 액션을 무척 잘한다. 같이 액션 장면을 찍으면서 나도 많이 배웠고 촬영할 맛이 났다"고 만족감을 나타냈다.'스터디그룹2'를 향한 기대감도 남달랐다. 현석은 "기대가 안 된다고 하면 거짓말이다. 많이 기대하고 있다"고 미소 지었다. 새로운 작품에 합류하는 데 따른 부담도 상당했다고 했다. 그는 "부담감이 컸지만 잘 떨쳐내고 촬영에 집중했다. 결과물도 잘 나올 것 같다"며 "지금 편집실 분위기도 좋다고 들었다"고 귀띔했다.현석은 특히 액션 연기에 공을 들였다. 처음 액션에 도전하는 배우들은 동작에 집중하다 표정이 굳는 경우가 많다는 이야기를 듣고 이를 보완하기 위해 노력했다. 현석은 "주먹을 쓰는 순간에도 얼굴이 굳지 않도록 신경을 많이 썼다"고 설명했다.대사를 표현하는 방식도 감독과 끊임없이 고민했다. 현석은 "감독님과 대사에 관한 이야기를 다양하게 나눴다"며 "액션에서도 걱정했던 부분이 잘 보이지 않았다는 피드백을 많이 받았다. 그런 이야기를 들어서 기분이 좋았다"고 말했다.황민현에게서는 작품 밖에서도 배울 점이 많았다고 했다. 현석은 "이번에 같이 촬영하면서 민현이 형이 바르고 깨끗한 사람이라는 걸 느꼈다"며 "주변 사람들에게 잘하고, 자기 생각을 확실하게 표현해야 할 때는 중심을 잡는다. 매사에도 최선을 다한다"고 이야기했다.특히 황민현이 현장 스태프들에게 사랑받는 모습을 인상 깊게 지켜봤다고 했다. 현석은 "왜 모든 스태프가 민현이 형을 좋아하는지 알 것 같았다"며 "나도 앞으로 스태프와 배우들이 함께하고 싶어 하는 사람이 되고 싶다"고 말했다. 이어 "현장에서 좋은 배우가 되는 게 목표"라며 "민현이 형을 보면서 그런 부분을 많이 본받고 싶다는 생각이 들었다"고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr