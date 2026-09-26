곽범이 '전참시'에 출연한다./사진제공=MBC

곽범이 '전참시'에 출연한다./사진제공=MBC

개그맨 곽범이 쉴 틈 없이 노를 젓는 숨 가쁜 하루를 공개한다.오는 26일 방송되는 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’ 417회는 고정 프로그램만 8개, 하루에도 여러 개의 촬영을 소화하며 방송과 유튜브를 종횡무진 중인 곽범의 바쁜 일상이 공개된다.이날 곽범은 새벽 6시 20분부터 양손 가득 의상과 소품을 챙겨 들고 집을 나선다. 몇 달째 제대로 쉬지 못하는 살인적인 일정 속에서도 추가 섭외가 들어오면 스케줄을 테트리스처럼 맞춰가며 출연을 이어가고 있다고.곽범이 밀려드는 섭외를 쉽게 거절하지 못하는 데에는 긴 무명 시절의 기억이 자리하고 있다. ‘개그콘서트’ 폐지 후 생활고로 인해 은퇴까지 고민했던 그는 ‘코미디에 진심’인 마음을 놓지 않고 콘텐츠 제작을 멈추지 않았다고 밝힌다. 이후 곽범은 ‘매드몬스터’를 시작으로 전성기를 맞이했다. 아무도 알아주지 않던 때부터 묵묵히 노를 저어온 그의 성장사가 뜻밖에도 리센느와 닮아 있어 눈길을 끈다.바쁜 일정에도 곽범이 포기하지 않는 것은 직접 창단한 조기 축구단 ‘낭만FC’의 경기다. 맞대결 신청만 무려 600팀에 달하며 전국에서 가장 핫한 조기 축구단으로 떠오른 ‘낭만FC’는 이날 맨체스터 시티도 사용했다는 국가대표 훈련장에서 경기를 펼친다. 무려 컨디셔닝 팀까지 준비된 가운데, 곽범은 구단주이자 단장, 최전방 공격수로 직접 그라운드를 누빈다.경기를 마친 뒤에도 곽범의 바쁜 일정은 계속된다. 다음 스케줄을 앞두고 단 17분 만에 사우나와 환복을 마친 뒤, 차 안에서 직접 머리를 손질하고 급하게 끼니까지 해결한다. 이처럼 쉴 틈 없이 스케줄을 소화하는 곽범을 위해 무려 유재석과 강호동까지 녹화 시간을 조정한 적이 있다는 매니저의 제보가 전해진다. 잠시도 쉬지 않고 분 단위로 하루를 쪼개 쓰면서도 “불러주실 때 더 해야 한다”며 긍정적인 에너지를 잃지 않는 곽범의 남다른 열정에 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr