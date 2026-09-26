전현무가 경남 의령의 음식점을 찾았다. / 사진제공=MBN·채널S '전현무계획4'

전현무가 경남 의령의 음식점을 찾았다. / 사진제공=MBN·채널S '전현무계획4'

방송인 전현무가 조째즈, 장한별, 이선민과 함께 경남 의령의 음식점을 찾았다.지난 25일 방송된 MBN·채널S 예능 ‘전현무계획4’ 13회에서는 전현무가 먹친구 조째즈·장한별과 의령에서 가례 불고기와 소바를 맛보는 모습이 담겼다. 이후 개그맨 이선민과 만나 소고기 국밥집을 찾았다.전현무는 대기업 창업주들의 고향으로 알려진 경남 의령을 방문했다. 먼저 부자 명소로 불리는 솥바위를 찾은 그는 “다들 저를 부자라고 생각하지만, 생각만큼 부자는 아니다”라고 말했다. 이어 솥바위를 향해 “더 부자가 되게 해 달라”고 소원을 빌었다.이후 조째즈와 장한별을 만난 전현무는 “돈 많습니까?”라고 물었다. 조째즈는 “돈? 열심히 벌긴 했다”라고 답했고, 장한별은 “저 부자 아니다”라고 말했다.세 사람은 의령 향토 음식인 ‘가례 불고기’를 먹으러 이동했다. 오랜 시간 돼지고기 잡내를 잡고 불향을 입힌 가례 불고기를 맛본 뒤 다음 식당으로 향했다.전현무는 “이번 맛집은 하루에 딱 3시간만 영업하는 곳”이라고 설명했다. 이동 중 조째즈는 자신의 과거 사진을 공개했다. 장한별이 “이때는 (몸이) 마르셨다”고 하자 전현무는 “지금이 낫네. 이땐 애매하잖아”라고 말했다. 조째즈는 “저 때 괜찮았으면 저 때 잘 됐겠죠”라고 받아쳤다.이어 세 사람은 3대째 운영 중인 소바집을 방문해 빈대떡과 냉소바, 비빔소바, 온소바를 주문했다. 식사 도중 장한별은 조째즈에게 “어떻게 프러포즈했는지 궁금하다”고 질문했다.이에 전현무는 장한별을 향해 “너 누구 있구나! 연예인한테 DM 왔다고 했잖아”라고 말했다. 장한별은 지인을 통해 식사 제안을 받았지만 거절했다고 설명했다.조째즈는 자신의 프러포즈에 관해서도 이야기했다. 그는 “아내와 처음 만났던 바에서 프러포즈 송을 불러줬다”며 “결혼식도 업체 안 쓰고 우리가 직접 했다. 재밌었다. 지금도 재밌게 살고 있다”고 말했다.전현무는 조째즈에게 “성형 1세대라던데?”라고 묻기도 했다. 조째즈는 “성형외과가 거의 없던 고등학교 시절에 했다. 현재 눈·코·입 다 성형한 상태”라고 밝혔다.장한별은 성리와 환희를 제치고 트로트 팬덤 투표에서 1위를 차지했다는 소식도 전했다. 그는 “현재 뉴욕 전광판에 광고가 나오고 있다”고 말한 뒤 신곡 일부를 불렀다.조째즈와 장한별이 떠난 뒤 전현무는 이선민과 함께 국밥집을 찾았다. 두 사람이 방문한 곳은 80년 전통의 소고기 국밥집이었다. 국밥과 수육을 맛본 이선민은 “토렴이죠? 감사합니다”라고 말했다.식사 중 전현무는 이선민의 유튜브 활동을 언급하며 “리센느가 이선민 때문에 잘됐냐, 이선민이 리센느 때문에 잘됐냐?”고 물었다. 이선민은 “저랑 같이 한 콘텐츠가 먼저…”라고 답했다. 전현무가 “아~, 이선민 덕이다?”라고 다시 묻자 이선민은 “어제 리센느 대표랑 공손하게 통화까지 했는데”라고 해명했다.MBN·채널S ‘전현무계획4’는 매주 금요일 오후 9시 10분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr