방송인 유재석은 최근 데뷔 35년 만에 당일 녹화 취소 소식을 알려 화제를 모았다. / 사진=텐아시아DB

'유 퀴즈 온 더 블럭'이 동시간대 시청률 1위를 기록했다. / 사진제공=tvN

방송인 유재석이 감기몸살로 데뷔 35년 만에 처음으로 녹화를 취소했다는 소식이 알려진 가운데, 그가 진행하는 '유 퀴즈 온 더 블럭'은 동시간대 시청률 1위를 기록했다.지난 23일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 은 닐슨코리아 유료플랫폼 가구 기준 평균 4.2%, 최고 5.5%의 시청률을 기록했다. 수도권에서는 평균 4.2%, 최고 5.6%로 케이블·종편을 포함한 동시간대 1위에 올랐다. 남녀 2049 시청률에서도 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위를 차지했다.화제성 순위에도 이름을 올렸다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)에 따르면 '유 퀴즈'는 9월 3주 차 TV 비드라마 통합 화제성 2위를 기록했다.이날 '이런 사랑이 가능해?' 특집에는 6.25 전쟁 당시 국경을 초월한 러브스토리를 세상에 꺼내놓은 찰리 스미스, 이천 서씨 양경공파 22대 종부이자 러블리 바이크 라이더 권순미, 배우 신현준이 출연했다. 화제의 흑백사진 속 한국인 박유선과 미군 랄프 스미스의 아들인 찰리는 6·25 전쟁 당시 가족을 찾던 부모가 만나 사랑에 빠진 이야기를 전했다.600년 종가를 지켜온 권순미 종부는 결혼 전 사륜구동 자동차 운전 등을 즐기던 자신이 종부가 된 사연을 밝혔다. '무한도전'에서 유재석과 맺은 인연과 '경주의 양관식'이라 불리는 남편과의 이야기도 나눴다. 그는 함께 바이크를 타기로 했던 남편이 심정지로 쓰러진 뒤 기억을 잃었다며 남편을 바이크에 태우고 여행을 다닌다고 말했다.신현준은 23년 전 방송된 드라마 '천국의 계단'이 남미에서 다시 인기를 얻으면서 페루에서 팬미팅을 열게 된 근황을 전했다. 59세에 '페루 왕자'로 불리게 된 그는 현지 팬들을 만난 뒤 곧바로 귀국했다고 밝혔다. 아버지의 반대를 무릅쓰고 영화 '장군의 아들'로 데뷔한 과정과 고(故) 김수미와의 인연, 길에서 우연히 만난 12살 연하 첼리스트 아내와 결혼하게 된 사연도 이야기했다.'유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 오후 8시 45분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr