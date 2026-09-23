김상겸, 박한솔 부부가 '동상이몽2'에 출연했다. / 사진=SBS

김상겸, 박한솔 부부가 '동상이몽2'에 출연했다. / 사진=SBS

올림픽 은메달리스트 김상겸이 아내 박한솔의 닮은꼴을 직접 언급하며 애정을 나타냈다.지난 22일 방송된 SBS '동상이몽2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에는 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 은메달리스트 김상겸과 아내 박한솔이 출연해 결혼 생활을 공개했다.이날 박한솔이 등장하자 스튜디오에서는 외모에 대한 이야기가 이어졌다. 이지혜는 "진짜 미인이시다"라며 감탄했다.박한솔은 현재 휴직 중이라고 밝혔다. 그는 "대학 졸업 후 쭉 치과위생사로 일하다가 지금은 가정에 집중해서 휴직하고 있다"며 자신의 근황을 전했다.올림픽 이후 박한솔의 외모가 온라인에서 화제가 된 것에 대해서는 "그렇게 제가 화제가 됐다는 생각을 하지 않고 있다"고 말했다. 아내를 향한 관심이 이어지면서 김상겸에게는 '사랑꾼 보더'라는 별명도 붙었다. 이에 김상겸은 "전 그거 말고 세금 더 내라는 말을 보긴 했다"고 말해 웃음을 안겼다.김상겸은 온라인에서 언급된 아내의 닮은꼴도 직접 이야기했다. 박한솔이 자신의 외모에 대해 "저는 잘 모르겠다"고 하자 김상겸은 "댓글을 보니까 '카리나', '설인아'라고 하더라"고 전했다.이어 자신이 생각하는 닮은꼴로 그룹 리센느 원이를 꼽았다. 김상겸은 "저는 최근에 보면서 리센느 원이가 닮았다고 생각했다"고 말했다.박한솔은 남편의 이야기에 "남편 입으로 들으니까 기분이 좋다. 댓글 좋게 써달라"고 화답했다. 김상겸 역시 "어떤지 댓글 달아주시면 보도록 하겠다"고 덧붙였다.이 밖에도 이날 방송에서는 김상겸과 박한솔 부부의 결혼 생활부터 2세 계획 등 그동안 공개되지 않았던 일상이 공개됐다. 두 사람은 결혼 4년 차 부부의 현실적인 모습과 서로를 향한 애정을 보여주며 다양한 이야기를 전했다.한편 김상겸은 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 은메달을 획득하며 대한민국 최고령 올림픽 메달리스트에 이름을 올렸다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr