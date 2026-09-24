독신왕 3대장이 나선다./사진제공=MBC

독신왕 3대장이 나선다./사진제공=MBC

전현무가 김대호, 기안84와 함께 일과 결혼에 대한 솔직한 속내를 고백한다.오는 25일 방송되는 ‘나 혼자 산다’에서는 ‘독신왕 3대장’ 전현무, 기안84, 김대호의 추석 맞이 회동 현장이 공개된다. 이날 기안84와 대호84의 요리 자존심을 건 ‘만두 대첩’이 열린다고 해 관심이 모인다.기안84는 전현무, 김대호와 함께 추석을 맞아 식사 자리를 갖기로 했다며, 김대호와 함께 장을 보고 집을 향한다. 자신의 집에 처음 방문한 김대호를 위해 기안84는 집 구경을 시켜준다.기안84는 방송연예대상 트로피를 보여주며 “너 이거 못 받았지?”라고 자랑을 하는가 하면 GD, BTS 진, 르세라핌 카즈하에게 선물받은 인맥 아이템들을 자랑한다. 기안84의 집을 본 김대호는 “그렇게 빛이 안 나는 트로피는 처음이었다”라며 솔직한 속마음을 고백한다.기안84와 김대호는 함께 만두 만들기에 돌입한다. 최근 요리 자신감이 치솟은 기안84와 자신만의 요리 세계를 구축하고 있는 대호84의 손에서 어떤 만두가 탄생할지 주목된다. 요리 시작부터 기안84는 “난 매뉴얼이 싫어”, 김대호는 “정해져 있는 것들은 이유가 있어!”라며 각자의 요리 철학을 내세우며 맞선다.이는 ‘만두 대첩’으로 이어진다. 각자의 취향으로 만두소를 만들어 만두를 빚기로 한 것. 누구도 상상하지 못한 아이디어로 자유로운 요리를 추구하는 기안84와 새해에 만두 500개를 만드는 ‘만두수저’ 김대호의 만두는 어떤 모습일지 기대가 쏠린다.‘독신왕 3대장’ 전현무, 기안84, 김대호의 일과 결혼에 대한 솔직한 토크도 펼쳐진다. 우열을 가리기 힘든 이들 가운데, ‘독신왕’의 왕좌를 차지할 주인공은 과연 누구일지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr