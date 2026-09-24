배우 황정음이 과거 가슴 수술을 했다고 고백했다. / 사진=유튜브 채널 '황정음' 캡처

배우 황정음이 성형 수술을 후회한다고 털어놨다. / 사진=유튜브 채널 '황정음' 캡처

배우 황정음이 과거 가슴 수술을 받은 사실을 밝히며 성형 수술을 후회한다고 털어놨다.23일 유튜브 채널 '황정음'에는 '남대문에서 속옷 쇼핑한 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 황정음이 시장에서 쇼핑하는 모습이 담겼다.황정음은 최근 불거진 '노브라 이슈'를 언급하다가 과거 가슴 볼륨감에 관심이 많았다고 말했다. 그는 "2010년에 가슴 수술이 유행이었다. 가족은 물론이고 주변 누구에게도 말하지 않고 수술을 받았다"며 "당시가 드라마 '자이언트' 때다. 아마 보시면 볼륨감이 다르긴 할 거다"라고 밝혔다.수술 후 겪은 불편함도 전했다. 황정음은 "회복하려고 많이 먹었고 살이 쪘다. 체중이 늘고 보형물 무게까지 더해져 몸이 무겁고 버거웠다"며 "그러다 보니 어느새 등이 굽더라. 그래서 보형물을 뺐다"고 말했다.얼굴 성형에 대해서도 후회하는 마음을 드러냈다. 그는 "예뻤던 얼굴을 왜 했는지 모르겠다. 부모님이 예쁘게 낳아주셔서 건드릴 필요가 없었는데 내 돈을 써서 얼굴을 다 망가뜨렸다"며 "뭐든지 자연스러운 게 좋은 거다"고 털어놨다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr