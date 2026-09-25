가수 박서진이 아버지와 함께 '살림남'에 출연한다. / 사진제공=KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'

가수 박서진이 명절을 맞아 가족들을 찾는다. / 사진제공=KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'

가수 박서진이 추석을 앞두고 할머니를 그리워하는 아버지를 위해 '선상제'를 준비한다.오는 26일 방송되는 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 박서진이 고향 삼천포를 찾는다. 그는 아버지의 병문안을 온 세 고모와 할머니에 관한 이야기를 나눈 뒤 아버지를 위한 추석 선물을 준비한다.박서진은 검진을 위해 병원에 입원한 아버지를 찾아간다. 그는 "아버지가 최근에 컨디션이 떨어지셔서 검진 차 병원에 반나절 정도 입원하셨다"고 설명한다. 병원에는 아버지를 보러 온 세 고모도 함께 있다.'살림남'에 처음 출연하는 고모들을 소개하던 박서진은 "막내 고모가 동생 효정이랑 제일 닮았다. 효정이 쌍수 전 얼굴이랑 똑같다"고 말한다. 고모들은 박서진에게 상품권을 받은 덕분에 제주 여행을 다녀왔다며 고마워한다. 이를 들은 박효정은 오빠에게 "나도 (여행) 보내줘"라고 말한다.고모들은 박서진의 흥과 장구 실력이 할머니를 닮은 것 같다고 이야기한다. 아버지는 약 30년 전 세상을 떠난 어머니를 떠올리며 "마지막에는 내 품에서 어머니가 돌아가셨다"고 털어놓는다. 이어 "어머니가 돌아가시고 3년을 꿈에 찾아와 눈물을 흘렸다"며 그리움을 드러낸다.박서진이 추석 선물을 해주겠다고 하자 아버지는 "너희 할머니를 다시 한 번 만나보는 게 소원"이라고 말한다. 이에 박서진은 할머니의 유해가 뿌려진 바다로 아버지를 모시고 가 처음으로 선상제를 지낸다.'살림남'은 매주 토요일 오후 10시 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr