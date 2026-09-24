가수 우즈/사진=텐아시아 DB

훌륭한 가창력과 음색으로 사랑받는 가수 우즈(조승연)가 ATA 페스티벌 현장에서 그만의 목 관리 비법을 공개했다.우즈는 지난 19일 서울 상암동 난지한강공원에서 올해로 2회차를 맞은 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2026' 첫날 공연에서 'Drowning'(드라우닝), 'CINEMA'(시네마) 등의 대표곡 무대를 선보였다.우즈는 이날 자신의 매력 포인트로연 '공연'을 꼽았다. 그는 자신의 '입덕 포인트'에 대해 "아마 공연을 보러 오시는 분들이 제일 잘 아시지 않을까 싶다"며 "재밌는 모습들을 공연으로 보여드릴 수 있다"고 자신감을 내비쳤다.이어 자기 곡 가운데 남다른 애정을 가진 트랙으로 'I'll Never Love Again'(아이 윌 네버 러브 어게인)을 언급했다. 우즈는 "'Drowning'(드라우닝)의 그런 폭발적인 감성도 담았고, 그보다 조금 더 진한 느낌을 담은 곡"이라며 "아직도 가끔씩 집에서 뮤직비디오를 찾아보곤 한다"고 설명했다.또, 이날 우즈는 "나는 한결같이 '물음표' 같은 아티스트가 되고 싶은 것 같다"며 "다음이 기대되는 그런 아티스트로 오래도록 남고 싶다"고 강조했다.공연 직후 목 상태를 지키는 비결에 대해 그는 "일단 수분을 충분하게 보충한다. 껌을 씹는다든지 무리한 성대를 안정시킬 수 있는 걸 많이 한다"고 말했다. 이어 그는 "끝나고 나서 성대에 무리가 안 가게 말을 한 10분 정도 천천히 하면서 천천히 쿨다운을 시키는 편"이라고 덧붙였다.지난 19일 ATA 페스티벌 무대에는 헤드라이너로 씨엔블루, 우즈를 비롯해 앤팀, 루시, 카더가든, 문상민, 다이나믹 듀오, 이오욱, 김수영, 하이파이유니콘이 출연했다.행사 둘째 날(지난 20일)에는 헤드라이너로 에이티즈와 잔나비가 공연을 했다. 더불어 K팝을 대표하는 아이돌 그룹 킥플립, 알파드라이브원, 최예나를 비롯해 이무진, 어반자카파, 데이브레이크, 최현욱, 드래곤 포니 등이 한강변을 꾸몄다.우즈는 지난 3월 첫 정규 앨범 'Archive. 1'(아카이브. 1)을 발매했다. 그는 올라운더 아티스트로서 록, 힙합, 알앤비 등 폭넓은 장르를 아우르며 독자적인 영역을 구축해 왔다. 또 전곡 작사·작곡에 참여하는 프로듀싱 역량을 바탕으로 매 음반마다 서사와 스타일을 확장해 왔다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr