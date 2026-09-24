기안84가 '대환장 기안장 시즌2'에서 활약 중이다. / 사진=텐아시아DB

기안84가 '대환장 기안장 시즌2'에서 활약 중이다. / 사진제공=넷플릭스

방송인 기안84가 '대환장 기안장 시즌2'를 시작하며 요즘 세상을 향한 작심 발언을 내놨다.지난 22일 넷플릭스 예능 '대환장 기안장 시즌2' 1~4회가 공개됐다. 이번 시즌에서 기안84는 대관령에 2호점을 열고 새로운 멤버들과 8박 9일간 숙박객들을 맞았다.본격적인 운영에 앞서 제작진과 만난 기안84는 새 숙소의 방향을 고민하던 중 작심 발언을 꺼냈다. 그는 "어떤 숙박을 하면 고객들에게 감동을 주고 시청자분들에게도 즐거움을 줄 수 있을까?"라며 "개인적으로 꿈과 희망이 없는 세상이 너무 각박하고 흉흉하다고 생각한다. 꿈과 희망이 있는 숙소였으면 좋겠다"고 말했다.기안84의 구상을 바탕으로 완성된 2호점은 거인이 사는 집을 연상시키는 초대형 원룸 형태로 꾸며졌다. 약 5m 높이의 현관문을 비롯해 내부 곳곳에 대형 집기들이 배치됐다. 기안84는 첫날부터 감기에 걸린 상태에서도 숙소 운영에 나섰다. 설거지와 요리, 청소 등을 직접 맡았고 숙박객들과 사우나를 함께하며 거리를 좁혔다.시즌1에서 느낀 아쉬움을 보완하기 위해 숙박객들과의 소통에도 적극적으로 나섰다. 함께 눈길을 달리는가 하면 얼음낚시를 즐겼고, 숙소에서는 '기안장 노래방'도 열었다. 기안84는 성시경의 '희재'를 열창하고 김연경의 생일을 축하하는 등 숙박객, 멤버들과 시간을 보냈다.새롭게 합류한 멤버들과도 8박 9일간 2호점을 운영하며 호흡을 맞췄다. 대관령으로 무대를 옮긴 기안84가 시즌1과 또 다른 숙소를 어떻게 만들어갈지 관심이 쏠린다.한편 '대환장 기안장 시즌2'는 매주 화요일 넷플릭스에서 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr