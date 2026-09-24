넷플릭스

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배우 지창욱이 칼 대신 사랑을 택했다. 그동안 수많은 작품에서 고난도 액션을 직접 소화하며 '액션 잘하는 배우'로 확실한 색깔을 구축했던 그가 이번에는 조선 최고의 연애꾼으로 변신했다. 두 여인 사이를 오가는 능글맞은 로맨스부터 19금 베드신까지, 지창욱에게도 새로운 도전이었다.최근 서울 삼청동에 위치한 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '스캔들'에 출연한 배우 지창욱을 만났다.'스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인 조씨부인(손예진 분)과 조선 최고의 연애꾼 조원(지창욱 분)이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인 희연(나나 분)의 이야기다. 지창욱은 극 중 갖지 못한 것을 갖기 위해 내기에 뛰어든 조선 최고의 연애꾼 조원을 연기했다. 조원은 출중한 외모와 명망 높은 가문, 왕의 인정을 받은 뛰어난 글솜씨까지 두루 갖춘 인재지만, 원하는 여인의 마음만은 얻지 못해 채워지지 않는 갈증을 품고 있는 인물이다.작품 설명에도 나왔듯 조원이라는 인물 역시 명쾌한 답을 내리고 접근할 수 있는 캐릭터가 아니었다. 지창욱은 "두 여자를 사랑하는 조원의 관계가 복합적이고 흥미로웠다"며 "작품 안에서 해답을 찾으면서 했던 작품은 아니다. 사람의 심리 자체가 알 수 없는 것이고 해답도 없다. 계속 흔들리고 또렷한 게 없었다"고 말했다.지창욱이 느낀 '스캔들'은 한 편의 문학작품에 가까웠다. 그는 "대중에게는 호흡이 느리다고 느껴질 수 있겠지만, 나는 정지우 감독이 쓴 문학작품이라고 생각했다. 그걸 읽은 느낌이었다"며 "나에게 색다른 작업 방식을 경험하게 해주셨고 나의 새로운 모습도 봤다. 정지우의 '스캔들'을 볼 수 있게 된 게 감사하다"고 밝혔다.'스캔들'에서 빼놓을 수 없는 또 하나의 요소는 높은 수위다. 정지우 감독은 앞서 제작발표회에서 노출 수위와 관련해 "기대하셔도 좋다"고 자신한 바 있다. 실제 작품에서도 지창욱은 과감한 노출과 베드신을 소화했다.지창욱은 "수위에 대해 이야기하기는 조심스럽다"면서도 "노출이 없을 수 없는 작품이었다. 긴장과 부담이 없지는 않았다. 고전이기 때문에 오히려 용기를 냈던 것 같다"고 털어놨다.베드신 자체가 배우에게 편안한 촬영일 수는 없었다. 지창욱은 "베드신은 배우에게 굉장히 부담된다"고 솔직하게 말했다. 해당 장면들은 촬영 후반부에 집중적으로 진행됐다고.지창욱이 2024년 티빙 '우씨왕후'에 이어 사극에서 연이어 고수위 장면을 소화했다는 점도 주목할 만한 대목이다. 특정 이미지가 굳어지는 것에 대한 우려를 묻자 그는 오히려 배우에게 이미지가 생기는 것을 자연스럽게 받아들였다.지창욱은 "이미지가 남는다는 건 좋은 것 같다. 배우라면 어쩔 수 없이 받아들여야 하는 숙명 같은 것"이라고 말했다. 또한 "아이러니하게도 대중에게 기억에 남기 위해 최선을 다해 연기하고, 또 그 이미지를 바꾸려고 노력한다. 그런 과정이 자연스러운 것 같다"고 전했다.극 중 '조선 최고의 연애꾼'을 연기한 만큼 실제 지창욱의 플러팅 방식도 궁금증을 자아냈다. 그의 답은 의외로 단순했다. '진심'이었다. 지창욱은 "알짱거리고 관심을 표현한다"며 웃은 뒤 "애써 숨기거나 계산하지는 못한다"고 말했다.다만 상대방의 반응은 세심하게 살피는 편이라고 했다. 그는 "눈치를 많이 보는 편이다. 내가 관심을 표현했을 때 저 사람이 괜찮을지, 온전히 받아들일 수 있는 사람인지 눈치를 살핀다"며 "서로 호감이 있어야 내가 연락해도 즐겁다. 그러면 자주 연락하게 되고 서로의 마음을 알 수밖에 없다"고 이야기했다. 이어 "가난, 재채기, 사랑은 숨길 수 없다고 하지 않나. 좋아하면 티가 나더라"고 덧붙였다.화려한 언변과 능숙한 기술로 여인의 마음을 사로잡는 조원과 달리 실제 지창욱의 연애 방식은 솔직함에 가까웠다. '조선 최고의 연애꾼'으로 새로운 얼굴을 보여준 지창욱은 작품 밖에서는 결국 진심이 가장 확실한 플러팅이라고 이야기했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr