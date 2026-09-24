배우 신현준이 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연했다. / 사진=텐아시아DB

배우 신현준이 가족 사진을 공개했다. / 사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 캡처

배우 신현준이 자신과 꼭 닮은 가족들의 사진을 공개하며 어린 시절 가족 모두 외국인으로 오해받았던 일화를 전했다.23일 방송된 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에는 신현준이 게스트로 출연했다. 그는 '페루 왕자'로 불리게 된 최근 근황부터 그의 연기 인생, 가족 이야기까지 털어놨다.신현준은 어린 시절 부모님과 영화를 자주 봤다고 말했다. 특히 아버지와 영화관에 자주 갔다던 그는 "아버지와 둘이 가면 모두 외국인인 줄 알았다. 덕분에 초등학생 관람 불가였던 성룡 영화도 볼 수 있었다"고 회상했다.이어 "군인 출신인 아버지는 몸이 좋고 피부도 까무잡잡하셨다. 어머니는 이마에 점이 있어 인도 여자 같았다"고 설명했다. 누나들에 대해서는 "제 얼굴에 가발만 씌워놓았다고 생각하면 된다. 다 똑같이 생겨서 저희는 무사통과였다"고 덧붙였다.신현준은 중·고등학생 때도 어머니와 함께 미성년자 관람 불가 영화를 보러 다녔다고. 그는 "누가 물어보면 엄마나 아빠가 'What?'이라고 했다. 그러면 상대가 당황해서 더는 말을 길게 하지 않더라"며 "덕분에 영화를 정말 많이 봤다"고 말해 웃음을 안겼다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr