그룹 르세라핌 출신 김가람이 배우로 새로운 출발을 준비 중인 가운데 프로필 촬영에 나선 소감을 전했다./사진=매니지먼트구 SNS 캡처

그룹 르세라핌 출신 김가람이 배우로 새로운 출발을 준비 중인 가운데 프로필 촬영에 나선 소감을 전했다./사진=매니지먼트구 SNS 캡처

그룹 르세라핌 출신 김가람이 배우로 새로운 출발을 준비 중인 가운데 프로필 촬영에 나선 소감을 전했다.23일 소속사 매니지먼트 구 공식 계정에는 김가람의 인터뷰를 담은 '5자 토크' 영상이 공개됐다. 영상 속 김가람은 후드집업을 입은 편안한 차림으로 등장해 짧은 문답을 이어갔다.이날 기분을 묻는 말에 김가람은 "떨렸지만 굿"이라고 답했다. 프로필 촬영을 마친 소감으로는 "너무 걱정돼"라고 털어놨다. 자신의 매력 포인트로는 "초롱초롱 눈"을 꼽았다. 최근 관심사에 대해서는 "웨이트, 애니"라고 답한 뒤 "예쁘게 봐요"라며 꽃받침 포즈와 함께 인사를 건넸다.김가람은 2022년 5월 르세라핌 멤버로 데뷔했다. 그러나 데뷔 직후 중학교 재학 시절 학교폭력 가해 의혹이 불거졌고, 과거 학교폭력대책자치위원회에서 5호 처분받은 사실이 알려지면서 논란이 확산했다. 이후 김가람은 데뷔 약 2개월 만에 르세라핌을 탈퇴했고 쏘스뮤직과의 전속계약도 해지했다. 연예계 활동을 중단한 뒤에는 건국대학교 매체 연기과에 진학하며 연기를 준비해왔다.개인 채널을 통해 간간이 근황을 전하던 김가람은 올해 6월 매니지먼트 구와 전속계약을 체결하며 배우 활동을 예고했다. 가수 활동을 마무리한 지 약 4년 만에 배우로 새로운 출발선에 서게 됐다.최근 소속사는 김가람의 새로운 프로필 사진도 공개했다. 매니지먼트 구 측은 "김가람은 대중에게 새로운 모습을 보여드리기 위해 끊임없이 노력하고 있다"며 배우로서 가진 잠재력을 보여주고 싶다는 뜻을 전했다. 이어 "앞으로 좋은 작품에서 더욱 성장한 모습을 보여드릴 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr