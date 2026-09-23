이미지 크게보기 사진 = MBC ‘라디오스타’

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‘라디오스타’ 영탁이 100세 이하는 누님으로 호칭한다고 말했다.23일 방송된 MBC ‘라디오스타’에는 선우용여, 이대호, 영탁, 김규원이 출연해 추석 특집을 꾸몄다.트로트 활동 10년 차인 영탁은 선우용여를 향해 특별한 부탁을 건넸다. 그는 “제가 트로트를 시작한 지 10년이 됐는데 이 신에서 활동하다 보니까 100세 이하는 저는 다 누님이라고 부른다. 아버지들한테는 형님이라고 한다”고 설명했다.이어 영탁은 이날 함께한 선우용여를 두고 “오늘 선우용여 선배님 계신데 누님으로 호칭해도 될지”라고 먼저 허락을 구했다.선우용여는 흔쾌히 “괜찮아”라고 답한 뒤 “누님 하면 너무 예쁘지. 내가 영탁이 좋아하니까”라고 말했다.이에 영탁은 선우용여를 위한 무대도 준비했다고 알렸다. 선우용여가 엘비스 프레슬리를 좋아한다는 이야기를 들었다는 그는 이를 위해 특별히 무대를 준비했다고 전했다한편 영탁은 이날 신곡 ‘꺾어’를 언급하면서 “이번에도 ‘라디오스타’ 덕을 보고 싶다”라며 저작권 수입 1위 곡을 공개해 눈길을 끌었다.바로 ‘폼 미쳤다’라는 곡을 언급한 영탁은 저작권료 1위 효자곡이 됐다고 전했다. 영탁은 “‘폼 미쳤다’가 제가 만든 노래 중에 저작권료 1등 효자곡이 됐다. ‘니가 왜 거기서 나와’를 ‘폼 미쳤다’가 넘어섰다. 숏폼에서 많이 활용이 되어서”라고 설명했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr