이미지 크게보기 사진 = MBC ‘라디오스타’

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‘라디오스타’ 선우용여(82)가 임플란트는 물론 피부 시술도 받지 않았다고 밝혔다.23일 방송된 MBC ‘라디오스타’는 선우용여, 이대호, 영탁, 김규원이 출연한 추석 특집으로 꾸며졌다.1945년생인 선우용여는 추석을 맞아 한 살 더 먹는다는 생각이 든다며 빠르게 흐르는 세월을 실감한다고 말했다. 김구라가 건강을 칭찬하자 “100세까지 살도록 노력을 하겠다. 그때까지 걸어 다닐 수 있으면 괜찮을 것 같지만, 앉아서 생활한다면 가야 한다”고 답해 웃음을 안겼다.이날 선우용여는 피부 시술을 받은 적이 없다는 사실도 전했다. 레이저 시술 역시 해본 적이 없으며, 눈썹 문신만 했다고 했다.임플란트도 하지 않았다. 선우용여는 “치아도 다 내 거다”라고 자신 있게 말했고, 김구라가 “노 임플란트?”라고 묻자 “왜 임플란트를 해!”라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.선우용여는 김구라의 달라진 얼굴을 두고 “구라가 얼굴이 정말 좋아졌다. 예전에는 얼굴이 오만상이었다. 구라를 보면 나한테 꼭 화를 내는 것 같았다. 이렇게 웃는 모습 처음 본다”고 말하기도 했다.또 자신의 에세이 ‘몰라 몰라, 그냥 살아’를 소개하며 “살아보니 별거 없더라. 대단한 사람도 별로인 사람도 없다. 남 눈치 안 보고, 남한테 피해 안 주고 살면 되는 거라는 생각이 들었다. 그래서 심각하게 생각하지 말고 그냥 살길 바라는 메시지를 담았다”고 설명했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr