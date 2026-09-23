‘라디오스타’ 선우용여(82)가 임플란트는 물론 피부 시술도 받지 않았다고 밝혔다.
23일 방송된 MBC ‘라디오스타’는 선우용여, 이대호, 영탁, 김규원이 출연한 추석 특집으로 꾸며졌다.
1945년생인 선우용여는 추석을 맞아 한 살 더 먹는다는 생각이 든다며 빠르게 흐르는 세월을 실감한다고 말했다. 김구라가 건강을 칭찬하자 “100세까지 살도록 노력을 하겠다. 그때까지 걸어 다닐 수 있으면 괜찮을 것 같지만, 앉아서 생활한다면 가야 한다”고 답해 웃음을 안겼다. 이날 선우용여는 피부 시술을 받은 적이 없다는 사실도 전했다. 레이저 시술 역시 해본 적이 없으며, 눈썹 문신만 했다고 했다.
임플란트도 하지 않았다. 선우용여는 “치아도 다 내 거다”라고 자신 있게 말했고, 김구라가 “노 임플란트?”라고 묻자 “왜 임플란트를 해!”라고 받아쳐 웃음을 자아냈다. 선우용여는 김구라의 달라진 얼굴을 두고 “구라가 얼굴이 정말 좋아졌다. 예전에는 얼굴이 오만상이었다. 구라를 보면 나한테 꼭 화를 내는 것 같았다. 이렇게 웃는 모습 처음 본다”고 말하기도 했다.
또 자신의 에세이 ‘몰라 몰라, 그냥 살아’를 소개하며 “살아보니 별거 없더라. 대단한 사람도 별로인 사람도 없다. 남 눈치 안 보고, 남한테 피해 안 주고 살면 되는 거라는 생각이 들었다. 그래서 심각하게 생각하지 말고 그냥 살길 바라는 메시지를 담았다”고 설명했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
23일 방송된 MBC ‘라디오스타’는 선우용여, 이대호, 영탁, 김규원이 출연한 추석 특집으로 꾸며졌다.
1945년생인 선우용여는 추석을 맞아 한 살 더 먹는다는 생각이 든다며 빠르게 흐르는 세월을 실감한다고 말했다. 김구라가 건강을 칭찬하자 “100세까지 살도록 노력을 하겠다. 그때까지 걸어 다닐 수 있으면 괜찮을 것 같지만, 앉아서 생활한다면 가야 한다”고 답해 웃음을 안겼다. 이날 선우용여는 피부 시술을 받은 적이 없다는 사실도 전했다. 레이저 시술 역시 해본 적이 없으며, 눈썹 문신만 했다고 했다.
임플란트도 하지 않았다. 선우용여는 “치아도 다 내 거다”라고 자신 있게 말했고, 김구라가 “노 임플란트?”라고 묻자 “왜 임플란트를 해!”라고 받아쳐 웃음을 자아냈다. 선우용여는 김구라의 달라진 얼굴을 두고 “구라가 얼굴이 정말 좋아졌다. 예전에는 얼굴이 오만상이었다. 구라를 보면 나한테 꼭 화를 내는 것 같았다. 이렇게 웃는 모습 처음 본다”고 말하기도 했다.
또 자신의 에세이 ‘몰라 몰라, 그냥 살아’를 소개하며 “살아보니 별거 없더라. 대단한 사람도 별로인 사람도 없다. 남 눈치 안 보고, 남한테 피해 안 주고 살면 되는 거라는 생각이 들었다. 그래서 심각하게 생각하지 말고 그냥 살길 바라는 메시지를 담았다”고 설명했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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