사진 = 이민정 인스타그램

사진 = 이민정 인스타그램

배우 이민정이 오랜만에 촬영한 셀카를 공개했다.이민정은 최근 자신의 인스타그램에 "백만년만의 셀카… 풍성한 한가위되세요!!!! 해피추석"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이민정은 베이지색 의자에 기대앉아 얼굴을 가까이 담은 셀카를 촬영하고 있다. 길게 늘어뜨린 짙은 갈색 머리에 작은 실버 컬러 귀걸이를 착용했으며 한 손을 입가에 가볍게 댄 채 카메라를 바라보며 미소 짓고 있다. 블랙 컬러 상의가 긴 머리와 자연스럽게 어우러지고 얼굴을 화면 가득 담은 구도에서 또렷한 눈매와 자연스러운 표정이 그대로 드러난다.이어진 사진에서 이민정은 같은 자리에 앉아 손을 내린 채 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 얼굴 옆으로 길게 내려오는 머리카락과 살짝 다문 입술이 가까이 담겼으며 별다른 포즈 없이 얼굴을 중심으로 촬영한 셀카가 첫 번째 사진과는 다른 모습을 보여준다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "백년만에 1명 나올까하는 미녀배우", "너무 예뻐", "화이팅", "이민정님 셀카 너무 이뻐쁘세요", "이 셀카는 진짜 역사에 남겨야 해요" 등의 댓글을 달았다.한편 이병헌, 이민정 부부는 지난해 8월 자신이 설립한 법인 ‘프로젝트비’를 통해 서울 성동구 옥수동 소재로 한 빌딩을 239억9000만원에 매입한 것으로 알려졌고 이 중 채무액은 190억원으로 전해진다. 이병헌이 매입한 건물은 대지 면적 732㎡, 연면적 2494.76㎡에 지하 2층부터 지상 6층까지 규모의 건물이다.또 이병헌은 지난 2018년 260억원에 영등포구 빌딩을 매입했는데 이후 3년 만에 368억원에 매각, 106억원의 시세차익을 올렸다. 매각 전까지 매년 약 12억원의 임대 수익을 올린 것으로 파악됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr