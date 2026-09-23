이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’

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가수 서인영이 다섯 번째 코 수술 때 병원에서 들은 말을 전했다.23일 ‘개과천선 서인영’ 채널에는“역대급 웃긴 서인영의 대환장 닮은꼴 생일파티 (+크라운제이,강유미,조혜련,브라이언)”라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 생일을 맞은 서인영을 위해 강유미, 조혜련, 노사연, 브라이언, 크라운제이 등이 한자리에 모였다. 서인영을 닮은 모습으로 꾸민 참석자들의 등장도 이어졌다.생일파티에서 서인영의 TMI를 알아보는 시간이 마련됐다. 그중 다섯 번째 코 수술 당시 의사에게 들었던 말을 맞히는 문제가 나왔고, 서인영은 직접 “5번째 코 수술 하러 갔을 때, 의사한테 들은 말은?”이라고 물었다.강유미가 먼저 “이러다 죽으실 수도 있습니다”라고 답했다. 조혜련도 “더 이상 코 수술을 할 수 없을 수도 있습니다”라고 추측했다. 두 사람 모두 정답에 가까운 답을 내놓자 서인영은 “비슷하다”고 했고, 힌트까지 더했다.결국 브라이언이 답을 맞췄다. 서인영은 병원에 갔더니 의사가 당시 “더 이상 뭘 넣을 수는 없습니다. 엉덩이 살을 떼내시든가 하세요”라고 했다는 것.이 말을 들은 샘 해밍턴은 “엉덩이 살을 빼서 코로 붙이는 거냐”고 물었고, 다 같이 숙연한 표정을 지어 웃음을 안겼다.앞서 서인영은 자신의 유튜브 채널을 통해 코 수술을 다섯 번 받았다고 밝힌 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr