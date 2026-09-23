가수 서인영이 다섯 번째 코 수술 때 병원에서 들은 말을 전했다.
23일 ‘개과천선 서인영’ 채널에는“역대급 웃긴 서인영의 대환장 닮은꼴 생일파티 (+크라운제이,강유미,조혜련,브라이언)”라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 생일을 맞은 서인영을 위해 강유미, 조혜련, 노사연, 브라이언, 크라운제이 등이 한자리에 모였다. 서인영을 닮은 모습으로 꾸민 참석자들의 등장도 이어졌다. 생일파티에서 서인영의 TMI를 알아보는 시간이 마련됐다. 그중 다섯 번째 코 수술 당시 의사에게 들었던 말을 맞히는 문제가 나왔고, 서인영은 직접 “5번째 코 수술 하러 갔을 때, 의사한테 들은 말은?”이라고 물었다.
강유미가 먼저 “이러다 죽으실 수도 있습니다”라고 답했다. 조혜련도 “더 이상 코 수술을 할 수 없을 수도 있습니다”라고 추측했다. 두 사람 모두 정답에 가까운 답을 내놓자 서인영은 “비슷하다”고 했고, 힌트까지 더했다. 결국 브라이언이 답을 맞췄다. 서인영은 병원에 갔더니 의사가 당시 “더 이상 뭘 넣을 수는 없습니다. 엉덩이 살을 떼내시든가 하세요”라고 했다는 것.
이 말을 들은 샘 해밍턴은 “엉덩이 살을 빼서 코로 붙이는 거냐”고 물었고, 다 같이 숙연한 표정을 지어 웃음을 안겼다.
앞서 서인영은 자신의 유튜브 채널을 통해 코 수술을 다섯 번 받았다고 밝힌 바 있다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
23일 ‘개과천선 서인영’ 채널에는“역대급 웃긴 서인영의 대환장 닮은꼴 생일파티 (+크라운제이,강유미,조혜련,브라이언)”라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 생일을 맞은 서인영을 위해 강유미, 조혜련, 노사연, 브라이언, 크라운제이 등이 한자리에 모였다. 서인영을 닮은 모습으로 꾸민 참석자들의 등장도 이어졌다. 생일파티에서 서인영의 TMI를 알아보는 시간이 마련됐다. 그중 다섯 번째 코 수술 당시 의사에게 들었던 말을 맞히는 문제가 나왔고, 서인영은 직접 “5번째 코 수술 하러 갔을 때, 의사한테 들은 말은?”이라고 물었다.
강유미가 먼저 “이러다 죽으실 수도 있습니다”라고 답했다. 조혜련도 “더 이상 코 수술을 할 수 없을 수도 있습니다”라고 추측했다. 두 사람 모두 정답에 가까운 답을 내놓자 서인영은 “비슷하다”고 했고, 힌트까지 더했다. 결국 브라이언이 답을 맞췄다. 서인영은 병원에 갔더니 의사가 당시 “더 이상 뭘 넣을 수는 없습니다. 엉덩이 살을 떼내시든가 하세요”라고 했다는 것.
이 말을 들은 샘 해밍턴은 “엉덩이 살을 빼서 코로 붙이는 거냐”고 물었고, 다 같이 숙연한 표정을 지어 웃음을 안겼다.
앞서 서인영은 자신의 유튜브 채널을 통해 코 수술을 다섯 번 받았다고 밝힌 바 있다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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