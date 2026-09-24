이미지 크게보기 사진 = MBC ‘라디오스타’

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‘라디오스타’ 영탁이 자신의 곡 가운데 저작권료 수입 1위에 오른 노래와 그 배경을 공개했다.23일 방송된 MBC ‘라디오스타’에는 추석 특집을 맞아 선우용여, 이대호, 영탁, 김규원이 출연했다.영탁은 3년 만에 ‘라디오스타’를 다시 찾은 이유로 프로그램 덕을 톡톡히 본 경험을 꼽았다. 그는 “제가 3년 만에 ‘라스’를 통해 다시 인사를 드린다. 3년 전에 ‘폼 미쳤다’는 노래를 홍보하기 위해서 출연을 했는데, ‘라디오스타’ 덕을 정말 많이 봤다”고 밝혔다.그 결과 ‘폼 미쳤다’는 영탁이 직접 만든 노래 중 저작권료 1위 효자곡이 됐다. 영탁은 “‘폼 미쳤다’가 제가 만든 노래 중에 저작권료 1등 효자곡이 됐다. ‘니가 왜 거기서 나와’를 ‘폼 미쳤다’가 넘어섰다. 숏폼에서 많이 활용이 되어서”라고 설명했다.이번에도 ‘라디오스타’의 도움을 기대한다는 영탁은 “그래서 이번에도 ‘라디오스타’ 덕을 보고 싶다”며 정규 3집을 소개했다. 타이틀곡은 ‘꺾어’다.영탁은 ‘꺾어’에 대해 너무 올곧게만 살 필요 없이 그냥 살아도 된다는 의미라고 설명했다. 그러자 선우용여는 “그냥 살아 해”라고 받아쳤고, 영탁은 “하나 만들어야 될 것 같다”라고 재치 있게 응수했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr