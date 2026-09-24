사진 = MBC ‘라디오스타’
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‘라디오스타’ 영탁이 자신의 곡 가운데 저작권료 수입 1위에 오른 노래와 그 배경을 공개했다.

23일 방송된 MBC ‘라디오스타’에는 추석 특집을 맞아 선우용여, 이대호, 영탁, 김규원이 출연했다.

영탁은 3년 만에 ‘라디오스타’를 다시 찾은 이유로 프로그램 덕을 톡톡히 본 경험을 꼽았다. 그는 “제가 3년 만에 ‘라스’를 통해 다시 인사를 드린다. 3년 전에 ‘폼 미쳤다’는 노래를 홍보하기 위해서 출연을 했는데, ‘라디오스타’ 덕을 정말 많이 봤다”고 밝혔다.
사진 = MBC ‘라디오스타’
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그 결과 ‘폼 미쳤다’는 영탁이 직접 만든 노래 중 저작권료 1위 효자곡이 됐다. 영탁은 “‘폼 미쳤다’가 제가 만든 노래 중에 저작권료 1등 효자곡이 됐다. ‘니가 왜 거기서 나와’를 ‘폼 미쳤다’가 넘어섰다. 숏폼에서 많이 활용이 되어서”라고 설명했다.

이번에도 ‘라디오스타’의 도움을 기대한다는 영탁은 “그래서 이번에도 ‘라디오스타’ 덕을 보고 싶다”며 정규 3집을 소개했다. 타이틀곡은 ‘꺾어’다.
사진 = MBC ‘라디오스타’
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영탁은 ‘꺾어’에 대해 너무 올곧게만 살 필요 없이 그냥 살아도 된다는 의미라고 설명했다. 그러자 선우용여는 “그냥 살아 해”라고 받아쳤고, 영탁은 “하나 만들어야 될 것 같다”라고 재치 있게 응수했다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

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