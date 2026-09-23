사진 = 방송인 송은이가 신인 아이유에게 했던 말을 떠올렸다. 유튜브 채널 ‘비보티비’/ 텐아시아DB
사진 = 방송인 송은이가 신인 아이유에게 했던 말을 떠올렸다. 유튜브 채널 ‘비보티비’/ 텐아시아DB
방송인 송은이가 신인이었던 아이유에게 했던 말을 떠올렸다.

23일 ‘비보티비’ 채널에서 송은이와 김숙은 아이유에게 전화를 걸어보자는 이야기를 나눴다.

이날 송은이의 연락처에는 아이유의 번호가 없었다. 김숙은 “은이 언니가 진짜 2만 명 전화번호 갖고 있거든. 아이유만 없네”라며 아쉬움을 내비쳤다.

이어 아이유와의 친분도 언급됐다 송은이는 친분은 없는데 만난 적은 있다며 데뷔 초 라디오 DJ로 활동할 당시 아이유가 게스트로 출연했던 일을 떠올렸다.
사진 = 유튜브 채널 ‘비보티비’
사진 = 유튜브 채널 ‘비보티비’
송은이는 ‘동고동락’ DJ 시절을 언급하며 “아이유 씨가 ‘Boo’로 활동할 때 우리 게스트로 나왔다”라며 “당시 잘되기를 바라는 마음에서 여러 가지 이야기를 해줬는데, 지금 생각하면 자신이 했던 조언이 “너무 이불킥”이라고 말해 웃음을 안겼다.

특히 “악기는 놓지 말고 계속 하고”라는 이야기를 덧붙였다.
사진 = 유튜브 채널 ‘비보티비’
사진 = 유튜브 채널 ‘비보티비’
송은이는 아이유에게 영상 편지도 보냈다. “음악 잘 듣고 있습니다. 연기도 너무 잘 보고 있고요”라고 응원한 뒤, 청룡시리즈어워즈 대기시장에서 최근 만났던 일까지 언급했다가 “에이, 추잡스럽다”고 스스로 민망한 상황을 만들었다.

두 사람은 박보검의 일화도 꺼냈다. ‘비보티비’ 촬영장을 찾았던 박보검이 이후 방송에서 자신들이 언급한 내용을 들었다고 전했던 것. 송은이와 김숙은 아이유 역시 영상을 볼지 기대했고, 마지막으로 “아이유 씨 응원합니다”라고 인사를 건넸다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

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