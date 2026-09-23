이미지 크게보기 사진 = 방송인 송은이가 신인 아이유에게 했던 말을 떠올렸다. 유튜브 채널 ‘비보티비’/ 텐아시아DB

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방송인 송은이가 신인이었던 아이유에게 했던 말을 떠올렸다.23일 ‘비보티비’ 채널에서 송은이와 김숙은 아이유에게 전화를 걸어보자는 이야기를 나눴다.이날 송은이의 연락처에는 아이유의 번호가 없었다. 김숙은 “은이 언니가 진짜 2만 명 전화번호 갖고 있거든. 아이유만 없네”라며 아쉬움을 내비쳤다.이어 아이유와의 친분도 언급됐다 송은이는 친분은 없는데 만난 적은 있다며 데뷔 초 라디오 DJ로 활동할 당시 아이유가 게스트로 출연했던 일을 떠올렸다.송은이는 ‘동고동락’ DJ 시절을 언급하며 “아이유 씨가 ‘Boo’로 활동할 때 우리 게스트로 나왔다”라며 “당시 잘되기를 바라는 마음에서 여러 가지 이야기를 해줬는데, 지금 생각하면 자신이 했던 조언이 “너무 이불킥”이라고 말해 웃음을 안겼다.특히 “악기는 놓지 말고 계속 하고”라는 이야기를 덧붙였다.송은이는 아이유에게 영상 편지도 보냈다. “음악 잘 듣고 있습니다. 연기도 너무 잘 보고 있고요”라고 응원한 뒤, 청룡시리즈어워즈 대기시장에서 최근 만났던 일까지 언급했다가 “에이, 추잡스럽다”고 스스로 민망한 상황을 만들었다.두 사람은 박보검의 일화도 꺼냈다. ‘비보티비’ 촬영장을 찾았던 박보검이 이후 방송에서 자신들이 언급한 내용을 들었다고 전했던 것. 송은이와 김숙은 아이유 역시 영상을 볼지 기대했고, 마지막으로 “아이유 씨 응원합니다”라고 인사를 건넸다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr