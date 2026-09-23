영탁이 '라스'에 출연한다./사진제공=MBC

영탁이 '라스'에 출연한다./사진제공=MBC

가수 영탁(43)이 '니가 왜 거기서 나와' 탄생 비화를 공개하며 전 여자친구를 언급한다.23일 오후 10시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 선우용여, 이대호, 영탁, 김규원이 출연하는 ‘몰라 몰라 몰라 추석에 웃긴 얘기만 해~’ 추석 특집으로 꾸며진다.영탁은 약 3년 만에 ‘라디오스타’를 찾아 남다른 반가움을 표현한다. 지난 출연 당시 ‘폼 미쳤다’를 홍보했는데 이후 이 곡이 큰 사랑을 받았다며 ‘라스’ 덕을 많이 봤다고 고마움을 전한다. 특히 ‘폼 미쳤다’는 ‘니가 왜 거기서 나와’를 넘어 자신이 만든 노래 중 손꼽히는 효자곡이 됐다고 밝힌다.이번에는 정규 3집 신곡 ‘꺾어’를 들고 돌아왔다. 영탁은 정규 3집 수록곡을 준비하며 자신이 활동하고 싶었던 곡이 따로 있었다고 밝힌다. 그러나 소속사 직원들을 대상으로 진행한 블라인드 청음회에서 그 곡이 밀려나고 ‘꺾어’가 압도적인 지지를 받았다는 것. 이후 다시 한번 의견을 냈지만 받아들여지지 않았다며, 노래가 나오기도 전에 회사에서 두 번이나 ‘꺾였다’고 표현한다.결국 타이틀곡이 된 ‘꺾어’의 퍼포먼스도 직접 선보인다. 글로벌 안무팀과 함께 완성한 안무를 공개하는 가운데 선우용여와 즉석에서 챌린지까지 한다.영탁의 노래가 세대를 초월해 사랑받고 있는 근황도 공개된다. 어린아이들이 ‘찐이야’와 ‘니가 왜 거기서 나와’를 따라 부르고 춤추는 영상을 주변에서 많이 받는다는 것. 오랜 시간 음악을 해왔지만 대중에게 자신의 노래가 알려진 시간은 상대적으로 짧다며, 아이들이 커서도 자신의 노래를 기억할 수 있다는 사실에 감동한다고 밝힌다.‘니가 왜 거기서 나와’의 실제 탄생 배경도 공개한다. 영탁은 과거 연애 당시 집에 있다고 말한 연인에게 묘한 느낌을 받아 직접 찾아갔던 경험을 떠올린다. 결국 뜻밖의 장면을 목격했고, 그 경험이 훗날 노래의 소재가 됐다는 것. 그는 당시 연인을 두고 “어떻게 보면 뮤즈였다”라고 표현한다.팬들을 향한 영탁의 특별한 서비스도 공개된다. 자신을 좋아한다는 이야기를 들으면 먼저 휴대전화를 받아 즉석에서 영상편지를 촬영해준다고 밝히며 팬서비스용 멘트 패키지를 공개한다.배우로 영역을 넓힌 근황도 공개된다. “‘니가 왜 거기서 나와’라는 노래를 냈더니 정말 여러 곳에서 ‘네가 왜 거기서 나와’라는 말을 듣게 됐다”라며 드라마와 영화에 도전하게 된 과정을 전한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr