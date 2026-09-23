조혜련, 서인영 코스프레하더니...“나도 인생 막 살았다가” (‘개과천선’)

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’

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조혜련이 서인영의 성가대 모습을 재현한 뒤 자신의 인생 이야기를 꺼내며 공감대를 드러냈다.23일 ‘개과천선 서인영’ 채널에는 서인영의 생일파티 현장을 담은 영상이 공개됐다.이날 조혜련은 “할렐루야”를 외치며 성가대 복장을 하고 등장했다. 성가대 활동을 하는 서인영의 모습을 담은 사진 액자를 들고 갸륵한 표정을 지으며 준비한 퍼포먼스를 선보였다.조혜련은 “서인영이 개과천선을 해서 교회에서 성가대를 하는 모습을 보면서 그 마음을 담아봤다”고 말했다. 그러면서 “저도 인생이 비슷했다. 막 살다가 인생이 할렐루야 하면서 많이 달라졌다”고 자신의 이야기를 털어놨다.이어 “찬양을 한 곡 하겠다”고 예고한 조혜련은 서인영을 위한 찬양을 불렀다. 현장에 있던 출연자들은 함께 “아멘”, “할렐루야”를 외치며 분위기를 더했다.조혜련의 찬양이 이어지자 서인영은 “귀하다, 귀해”라고 감탄했고, 강유미 역시 눈물을 보이며 “눈물 난다”며 손으로 눈물을 닦았다.찬양이 끝난 뒤 서인영은 “나 눈물 나, 진짜. (강유미를 보면서) 울었어”라고 말하며 감동한 모습을 보였다. 그때 브라이언이 조혜련의 모습을 보고 “약간 애나벨 인형 같다”고 하자 조혜련은 “손톱으로 찔리고 싶냐”고 받아쳐 웃음을 자아냈다.한편 서인영은 컴투스 미디어 계열사 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP) 대표로 알려진 최지훈과 재혼을 앞두고 있다. 2023년 2월 비연예인과 결혼했으나 이듬해 11월 합의 이혼을 알렸으며, 이혼 후 약 2년 만에 새로운 가정을 꾸리게 됐다.조혜련은 1998년 결혼해 1남 1녀를 뒀으나 2012년 이혼했다. 이후 2014년 두 살 연하의 사업가와 재혼했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr