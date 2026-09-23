사진 = 기은세 인스타그램

사진 = 기은세 인스타그램

사진 = 기은세 인스타그램

사진 = 기은세 인스타그램

배우 기은세가 뉴욕 곳곳에서 여유로운 일상을 공개했다.기은세는 최근 자신의 인스타그램에 "가는곳마다 만져보고싶은 사랑둥이들 안녕🤤"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 기은세는 브라운 프레임의 선글라스를 착용한 채 얼굴을 화면 가득 채운 초근접 셀카를 남겼다. 길게 늘어뜨린 검은 머리와 차분한 색감의 입술이 자연스럽게 어우러지며 선글라스 렌즈에는 휴대전화를 들고 사진을 찍는 기은세의 모습이 비쳐 독특한 장면을 만들었다.이어진 사진에서 기은세는 다리 위에서 한쪽 팔을 길게 뻗어 주황색 휴대전화로 셀카를 찍고 있다. 네이비 모자와 블랙 선글라스에 안쪽이 흰색으로 된 짙은 회색 아우터와 같은 계열의 팬츠를 매치했으며 짧은 화이트 상의 아래로 허리선이 드러난다.또 다른 사진에서 기은세는 나무와 벤치가 놓인 공간에서 밝은 베이지색 털의 대형견 옆에 쪼그려 앉아 환하게 웃고 있다. 선글라스를 머리 위로 올리고 강아지의 몸에 두 손을 댄 채 카메라를 바라보고 있으며, 짙은 회색 아우터와 팬츠에 블랙 부츠를 신은 모습이 함께 담겼다.마지막 사진에서 기은세는 녹음이 우거진 공원의 벤치에 앉아 선글라스를 쓴 채 음식이 담긴 용기를 한 손에 들고 내려다보고 있다. 몸에 붙는 화이트 긴소매 상의에 크림색 와이드 팬츠를 입었으며 다른 손에는 휴대전화를 들고 있다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "입술컬러예쁘다", "아침부터 예쁜얼굴 잊지못햐", "여전히 이뿌네" 등의 댓글을 달았다.한편 1983년생으로 43세인 기은세는 지난 2012년 12살 연상의 재미교포 사업가와 결혼했으나 지난 2023년 이혼 소식을 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr