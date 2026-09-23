사진 = 손예진 인스타그램

사진 = 손예진 인스타그램

사진 = 손예진 인스타그램

사진 = 손예진 인스타그램

배우 손예진이 한복 차림으로 촬영 현장에서 환하게 웃는 모습을 공개했다.손예진은 최근 자신의 인스타그램에 "촬영이 끝나고 이렇게 기뻐했다니…😅지금 넷플릭스에서 스캔들 많은 관심과 사랑 부탁드리옵니다아🙇🏻‍♀️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 손예진은 연한 분홍빛 한복을 입고 양손으로 브이 포즈를 취한 채 카메라를 바라보고 있다. 머리를 매끈하게 넘겨 길게 땋은 뒤 흰색 장식으로 묶었으며 분홍색 풍선과 반짝이는 장식으로 꾸며진 공간에서 입꼬리를 올린 표정으로 서 있다.이어진 사진에서 손예진은 한옥 형태의 건물을 배경으로 입을 크게 벌리고 환하게 웃고 있다. 길게 땋은 머리를 한쪽 어깨 앞으로 늘어뜨린 모습과 얇고 은은하게 비치는 분홍빛 저고리가 함께 담겼다.또 다른 사진에서 손예진은 카메라에 등을 보인 채 양팔을 머리 위로 높이 들어 올리고 있다. 매끈하게 정돈한 머리와 땋은 머리 끝에 묶인 흰색 장식이 뒷모습에서 선명하게 드러나며 넓게 펼쳐진 분홍빛 소매와 치마가 움직임을 따라 자연스럽게 이어진다.마지막 사진에서 손예진은 촬영용 모니터 화면 안에 얼굴을 가까이 담은 모습으로 등장한다. 한쪽 어깨 앞으로 길게 내려온 땋은 머리와 흰색 머리 장식, 분홍빛 한복 차림이 그대로 이어지며 손예진은 고개를 돌려 옆을 바라보고 있다.한편 한편 1982년생인 손예진은 동갑내기 배우 현빈과 결혼해 슬하에 1남을 두고 있으며 '스캔들'에 출연한다. 손예진이 출연하는 넷플릭스 시리즈 '스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인 조씨부인과 조선 최고의 연애꾼 조원이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인 희연의 이야기다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr