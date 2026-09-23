배우 최지우가 부친상을 당한 지 약 4개월 만에 딸과 함께 아버지의 납골당을 찾았다./사진=최지우 SNS, 텐아시아DB

배우 최지우가 부친상을 당한 지 약 4개월 만에 딸과 함께 아버지의 납골당을 찾았다./사진=최지우 SNS

배우 최지우가 부친상을 당한 지 약 4개월 만에 딸과 함께 아버지의 납골당을 찾았다.최지우는 23일 개인 채널에 "보고 싶어요. 아주 많이. 아빠"라는 글과 함께 납골당을 방문한 사진을 공개했다.사진에는 고인의 납골함 앞에 놓인 꽃다발과 손 편지가 담겼다. 특히 최지우의 딸이 외할아버지를 향해 직접 쓴 것으로 보이는 편지가 눈길을 끌었다.2020년생인 최지우의 딸은 서툰 글씨로 "할아버지께. 안녕하세요 할아버지. 하늘나라에서 잘 계시죠? 제가 많이 보고 싶어요. 사랑해요"라고 적었다. 편지에는 직접 그린 알록달록한 그림도 함께 담겼다. 앞서 최지우는 지난 5월 부친상을 당했다. 아버지를 떠나보낸 지 약 4개월 만에 납골당을 찾은 그는 짧은 글로 아버지를 향한 그리움을 전했다.최지우는 2018년 9세 연하의 비연예인과 결혼해 2020년 딸을 품에 안았다. 지난 1월 개봉한 영화 '슈가'로 관객들과 만났다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr