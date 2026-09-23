사진 = 로제 인스타그램

사진 = 로제 인스타그램

사진 = 로제 인스타그램

사진 = 로제 인스타그램

블랙핑크 로제가 뉴욕에서 촬영한 다양한 순간을 공개했다.로제는 최근 자신의 인스타그램에 "match made in new york once upon a timey 😉"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 로제는 헤드폰을 착용한 채 대형 마이크와 팝 필터 앞에 자리하고 있다. 길게 내려오는 밝은 금발에 블랙 상의를 입었으며 얼굴 바로 앞까지 놓인 팝 필터 너머로 마이크를 향하고 있는 옆모습이 가까이 담겼다. 낮은 각도에서 촬영된 화면에는 마이크와 헤드폰을 착용한 로제의 모습이 함께 들어와 녹음 공간의 모습이 고스란히 드러난다.이어진 사진에서 로제는 금발을 한쪽 얼굴 앞으로 늘어뜨린 채 카메라 가까이 다가선 모습이다. 얼굴을 화면 가득 채운 구도에서 또렷하게 그린 아이라인과 자연스러운 입술이 눈에 띄며, 살짝 벌어진 입술과 정면을 향한 시선까지 가까이 포착됐다.또 다른 사진에서 로제는 흰색 침구에 머리를 기대고 누운 채 카메라를 바라보고 있다. 반듯하게 넘긴 금발이 베개 위로 길게 펼쳐져 있으며 얼굴을 비스듬히 기울인 구도에서 길게 뻗은 속눈썹과 눈매가 선명하게 담겼다.마지막 사진에서 로제는 같은 공간에 누워 눈을 감은 모습을 가까이 담았다. 금발이 얼굴 한쪽과 흰색 침구 위로 자연스럽게 흘러내린 가운데 얼굴 대부분을 화면에 채운 구도가 눈에 띈다.앞서 로제는 최근 중국의 한 차 음료 브랜드로부터 약 720만달러(약 100억원) 규모의 광고 모델 계약을 제안받았으나 이를 거절한 것으로 알려졌다. 유명 샴페인 브랜드와도 약 1년간 자신의 이름을 내건 특별판 출시를 논의했지만 제품 디자인 등에 대한 의견 차이로 협업이 성사되지 않은 것으로 전해졌다.한편 로제는 미국 영화 사이트 TC캔들러(TC Candler)가 선정한 2025년 세계에서 가장 아름다운 여성 정상에 올랐다. TC캔들러는 공식 유튜브 채널을 통해 발표한 ‘세계에서 가장 아름다운 얼굴 100(The 100 Most Beautiful Faces of 2025)’ 순위에서 그룹 블랙핑크 멤버 로제가 여성 부문 1위를 기록했음을 알렸다.또 로제는 광고 1건당 6억이라는 보도가 나왔는데 영국 데이터 분석업체 호퍼HQ(Hopper HQ) 측이 공개한 내용에 따르면 로제는 42위로 47만2000달러로 우리돈 약 6억3300만원을 인스타그램 게시물당 받을 수 있는 수익 받는다. 로제의 'new trick'은 오는 18일 오전 8시 각종 음악 플랫폼을 통해 최초 공개된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr