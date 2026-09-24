배우 박정수와 정을영 PD가 25년간 이어온 인연을 웨딩화보에 담았다./사진=웨딩H SNS 갈무리

배우 박정수와 정을영 PD가 25년간 이어온 인연을 웨딩화보에 담았다./사진=웨딩H SNS 갈무리

배우 박정수와 정을영 PD가 25년간 이어온 인연을 웨딩화보에 담았다.최근 웨딩매거진 웨딩H는 공식 계정을 통해 박정수와 정을영 PD가 함께 촬영한 웨딩화보 여러 장을 공개했다.화보에서 두 사람은 클래식한 웨딩룩부터 개성 있는 스타일링까지 다양하게 소화했다. 박정수는 모던한 디자인의 순백색 웨딩드레스에 짧은 베일을 매치했다. 정을영 PD는 블랙 턱시도를 입고 박정수의 곁에 섰다. 환하게 웃는 정을영 PD와 수줍은 표정으로 카메라를 바라보는 박정수의 모습이 담겼다.박정수는 풍성한 화이트 드레스 위에 블랙 가죽 재킷을 걸쳤고, 정을영 PD 역시 셔츠와 가죽 재킷을 조합했다. 또 다른 컷에서는 두 사람 모두 블랙 계열 의상을 선택했다. 박정수는 민소매 드레스를, 정을영 PD는 롱코트를 착용했다.박정수와 정을영 PD는 1952년생 동갑내기로 25년째 사실혼 관계를 이어오고 있다. 정을영 PD는 배우 정경호의 아버지로도 알려져 있다.박정수는 과거 방송을 통해 정을영 PD와 혼인신고를 하지 않은 이유를 직접 설명하기도 했다. 그는 SBS '미운 우리 새끼'에서 "결혼이라는 건 가족과 가족이 만나는 것"이라며 "그때 내 나이가 50세였다. 저쪽 가족과 부딪힐 일이 생겼을 때 감정이 상하게 되면 자신이 없더라"고 털어놨다.한편 박정수는 개인 유튜브 채널 '웬만해선 정수를 막을 수 없다'를 통해 팬들과 소통하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr