이미지 크게보기 사진 = 김영옥 유튜브 채널

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가수 겸 배우 아이유가 김영옥에게 뜻밖의 선물을 건넸다.23일 유튜브 채널 ‘김영옥’에는 ‘지난 영상에 다 못담은 이야기 김영옥의 아이유 MV 촬영 비하인드’라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 김영옥은 아이유의 ‘Dear my crazy soulmate (디어 마이 크레이지 소울메이트)’ 뮤직비디오 촬영에 나섰다.이른 아침부터 촬영장을 찾은 김영옥은 대사가 거의 없이 표정만으로 감정을 표현해야 하는 연기에 대해 “다른 장르를 (연기) 하니까 재밌다. 대사가 거의 없는 표정으로만 모든 감정을 표현해야 되기 때문에 더 어려운 거를 느낀다”라고 밝혔다.촬영 이틀째에는 절친 나문희와 장난을 치는 모습도 담겼다. 나문희는 아이유에게 “우리 둘이 친한 거 어떻게 알고 하라고 했지? 난 그게 제일 고마워”라며 고마움을 드러냈고, 김영옥과는 전화를 두고 티격태격해 웃음을 자아냈다.김영옥은 스태프들과 맛있는 식사를 마친 뒤 오후 촬영을 이어갔다. 경찰복을 입은 아이유와 창밖에서 손을 잡는 장면도 촬영했다.익살스러운 표정을 짓는 연기를 한 김영옥에게 감독은 “영옥 선생님 오늘 촬영 끝나셨다”라고 얘기했고, 스태프들의 박수가 이어졌다.아이유도 “너무 고생 많았다”는 듯 박수를 치며 비닐봉지에 든 두부를 선물로 건넸다. 자막으로 제작진은 “촬영 종료 선물은 무려 두 부 진짜 교도소 출소한 줄”이라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr