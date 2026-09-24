이은지와 백진경이 거침없이 연애 조언을 했다. / 사진='이은지' 유튜브 캡처

이은지와 백진경이 거침없이 연애 조언을 했다. / 사진='이은지' 유튜브 캡처

개그우먼 이은지와 유튜버 '명예영국인' 백진경이 거침없이 연애 조언을 했다.지난 22일 유튜브 채널 '이은지'에는 '매콤한 언니 둘이 말아주는 연애 고민상담'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 백진경이 게스트로 출연해 사연에 대한 다양한 조언을 남겼다.첫 번째 사연은 15살 연상 오빠와 연애 중인 20대 여성의 고민이었다. 사연자는 짧은 썸 후 연애를 시작했지만, 하루 카톡 4마디와 전화 1통에 불과한 연락 문제, 티키타카가 안 되는 대화, 남친의 자기 자랑 등으로 큰 스트레스를 받는다고 토로했다. 사연을 읽던 백진경은 "이 정도면 그냥 싫어하는 거 아니냐"고 말해 웃음을 자아냈다. 이은지도 "거의 같이 욕해 달라는 거다"라고 말을 보탰다.사연자는 "오구오구 받고 싶지만 남친이 오구오구 받길 바란다"며 주변에서도 헤어지라는 권유를 받는다고 밝혔다. 이은지는 "이미 사연자의 마음이 떠난 것 같다"며 "'어떻게 해야 될까요 언니?'라고 한 건 오히려 '나 헤어져도 되죠?'를 물어보는 것 같다"고 짚었다.이은지는 "15살 차이가 나서 대화가 안 통하는 건 아닌 것 같다"고 말하자 백진경은 이에 동의했다. 그는 "그럼 둘 중 하나가 배움의 끈이 짧은 것"이라며 "그래서 정치 얘기도 안 통하고 사회 얘기도 안 통하는 것"이라고 말했다. 그러면서 "여자 입장에서 15살 차이 나는 사람 만나면 주변에서 잔소리를 되게 많이 한다"며 "주변 얘기를 들으면서 자기 마음도 요동치는 건 완전한 사랑이 아니다"라고 조언했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr