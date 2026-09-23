사진 = 11기 순자 인스타그램

사진 = 11기 순자 인스타그램

사진 = 11기 순자 인스타그램

사진 = 11기 순자 인스타그램

'나는솔로' 11기 순자가 영국 런던의 다양한 풍경을 배경으로 신혼여행 모습을 공개했다.11기 순자는 최근 자신의 인스타그램에 "꿈꿔왔던 3주간의 신혼여행, 그 첫 나라 영국 런던에서 🇬🇧✨"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 11기 순자는 엘리자베스 타워가 보이는 거리에서 한 손을 펼쳐 보이며 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 하늘색 카디건에 네이비 컬러 팬츠를 입고 작은 화이트 숄더백을 멘 모습으로 길게 늘어뜨린 검은 머리와 밝은 색상의 상의가 파란 하늘 아래 선명하게 담겼다.이어진 사진에서 11기 순자는 웨스트민스터 브리지 난간에 기대 옆을 바라보고 있다. 같은 하늘색 카디건과 네이비 팬츠 차림으로 한쪽 팔을 난간 위에 올린 채 서 있으며 바로 뒤로 템스강과 웨스트민스터 궁전의 섬세한 외관이 화면을 가득 채우고 있다.또 다른 사진에서 11기 순자는 타워 브리지 위에서 연한 베이지색 니트와 연청바지를 입고 한 손에 분홍색 음료병을 들고 있다. 머리는 뒤로 묶어 얼굴을 드러냈으며 몸을 살짝 돌린 자세로 카메라를 바라보는 모습 뒤로 타워 브리지의 탑과 푸른 구조물이 길게 이어진다.마지막 사진에서 11기 순자는 밤이 된 거리에서 환하게 불이 들어온 엘리자베스 타워를 배경으로 카메라를 바라보고 있다. 하늘색 카디건에 연청바지를 매치한 채 검은색 기둥 위에 두 손을 올렸으며, 어깨 아래로 길게 내려온 머리와 밝게 조명된 시계탑이 함께 담겼다.한편 1995년생으로 31세인 11기 순자는 '나는솔로' 방송 당시 필라테스 강사로 일한다고 전했다. 11기 순자는 자신의 인스타그램에 결혼 소식을 직접 알리며 결혼 소식을 알린 바 있다. 당시 11기 순자는 "평생 같이 놀 사람 찾았습니다"며 "드디어 찾았나 내 사랑"이라는 글을 남기며 남편을 향한 애정을 드러냈다. 11기 순자의 신랑은 1995년생 동갑내기로 행정고시 출신 5급 공무원으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr