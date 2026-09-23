사진 = 제시카 인스타그램

사진 = 제시카 인스타그램

사진 = 제시카 인스타그램

사진 = 제시카 인스타그램

가수 제시카가 화이트 레이스 스타일링으로 다양한 모습을 공개했다.제시카는 최근 자신의 인스타그램에 "Swipe for a little then & now moment💁🏻‍♀️🌼"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 제시카는 화이트 레이스 재킷과 미니스커트를 맞춰 입고 두 손을 가지런히 모은 채 옆을 바라보고 있다. 허리 부분이 살짝 드러나는 재킷에 같은 레이스 소재의 헤어 액세서리를 착용했으며 길게 웨이브진 브라운 헤어를 양옆으로 묶어 얼굴 주변으로 자연스럽게 늘어뜨렸다. 핑크빛 메이크업과 작은 귀걸이, 화이트 네일까지 밝은 색상의 의상과 어우러진다.이어진 사진에서 제시카는 같은 레이스 스타일링을 한 채 커다란 거울 앞에서 휴대전화를 들고 미소 지으며 거울 셀카를 촬영하고 있다또 다른 사진에서 제시카는 긴 머리를 한쪽 어깨 앞으로 늘어뜨린 채 펼친 책을 머리 위에 올리고 양손으로 받치고 있다. 입술을 동그랗게 내민 표정으로 거울을 바라보고 있다.마지막 사진에서 제시카는 같은 책을 머리 위에 펼쳐 든 모습을 한층 가까운 구도로 보여줬다. 시선을 옆으로 향한 채 입술을 내밀고 있으며 섬세한 레이스 무늬가 돋보이는 상의와 길게 흐르는 웨이브 헤어가 얼굴 주변을 감싸고 있다.한편 1989년생인 제시카는 37세로 2007년 그룹 소녀시대로 데뷔했으나 2014년 탈퇴했다. 제시카는 지난 19일 열리는 '2026 무한도전 Run in 경주'에 출연했고 박명수와 함께 '냉면' 무대를 다시 선보였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr