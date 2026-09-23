사진 = 안효섭 인스타그램

사진 = 안효섭 인스타그램

사진 = 안효섭 인스타그램

사진 = 안효섭 인스타그램

배우 안효섭이 서로 다른 스타일링을 담은 여러 장의 사진을 공개했다.안효섭은 최근 자신의 인스타그램에 "📷📷"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 안효섭은 블랙 재킷에 레오파드 패턴의 긴 스카프를 목에 두른 채 아래에서 카메라를 올려다보는 구도로 셀카를 남기고 있다.이마와 눈가로 자연스럽게 흘러내린 검은 머리와 입술을 다문 표정이 가까이 담겼으며 우드톤 벽과 천장의 밝은 조명이 함께 화면에 들어왔다.이어진 사진에서 안효섭은 화이트 민소매 상의 위에 데님 재킷을 느슨하게 걸치고 휴대전화를 손에 든 채 화면을 바라보고 있다. 길게 내려온 앞머리가 눈가를 덮은 가운데 휴대전화 화면에도 같은 자세로 촬영 중인 모습이 담겨 사진 속 장면이 겹쳐 보인다.또 다른 사진에서 안효섭은 데님 재킷과 청바지를 맞춰 입고 노란색 의자에 깊숙이 앉아 있다. 양쪽 무릎을 굽혀 올린 편안한 자세로 한 손을 입가에 댄 채 옆을 바라보고 있으며 의자 앞에는 블랙 백팩이 놓여 있다. 발목까지 올라오는 브라운 컬러의 레이스업 슈즈가 데님 차림과 함께 눈에 들어온다.마지막 사진에서 안효섭은 넓은 창을 등지고 스트라이프 패턴의 터틀넥 니트를 입은 채 카메라를 바라보고 있다. 브라운과 레드, 블랙 등이 반복되는 니트가 앞선 데님 스타일링과 다른 인상을 보여주며 창밖으로는 여러 건물과 강이 펼쳐진 풍경이 함께 담겼다.한편 1995년생으로 31세인 안효섭이 보이스 액팅으로 참여한 '케이팝 데몬 헌터스'가 누적 조회수 2억 6,600만회를 돌파해 넷플릭스 역대 모든 콘텐츠를 통틀어 최고 기록을 갱신 한 바 있다. 안효섭은 이후 '오늘도 매진했습니다'에 출연해 시철자들과 만났다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr