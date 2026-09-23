방송인 최동석이 일본 여행을 인증하고 있다. / 사진=최동석 SNS

사진=최동석 SNS

방송인 최동석이 일본 여행 중 근황을 전했다.최동석은 23일 자신의 인스타그램 스토리에 "태풍 정통으로 때려 맞고 넋 나간 상황"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 최동석이 실내에 앉아 웃음을 짓고 있는 모습. 창문 너머로는 먹구름이 가득해 좋지 않은 날씨를 짐작하게 했다.일본은 현재 제25호 태풍 '두쥐안'으로 인명 피해가 속출하고 있다. 일본 현지 언론에 따르면 23일 두쥐안 관련 사망자가 9명으로 늘었다. 실종자도 4명 발생한 것으로 집계됐다.한편 최동석은 같은 KBS 아나운서 출신 박지윤과 2009년 결혼했으나 2023년 파경을 맞아 현재 이혼 절차를 밟고 있다. 자녀의 양육권과 친권은 박지윤이 확보한 상태이며, 최동석은 '면접교섭권'을 통해 일주일 중 이틀만 자녀들과 만나고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr